Fatih’te uyuşturucu ticareti polise takıldı: Oyuncak ayıdan para ve uyuşturucu çıktı

Operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken, kadının evinde yapılan aramada oyuncak ayı içerisine zulalanmış bir miktar uyuşturucu, 49 bin 930 lira, 240 euro, 56 dolar ile 31 bin lira ve 100 dolar sahte para ele geçirildi.

Fatih ilçesi Seyyid Ömer Mahallesi’nde bulunan bir adreste, bir kadının sokak aralarında uyuşturucu madde sattığı ve uyuşturucu evinde bulundurduğu ihbarı üzerine emniyet ekipleri harekete geçti. Belirlenen adres ve çevresinde ayrıca sokak aralarında tedbir alınırken, 19 Temmuz’da akşam saatlerinde şüpheli şahıs takibe alındı. Bir süre sonra kadının buluştuğu kişiye para karşılığında çantasından çıkardığı bir cismi vermesi üzerine operasyon başlatıldı. Operasyon neticesinde S.C. isimli kadın ve A.D. yakalanarak gözaltına alındı.

UYUŞTURUCULARI VE PARAYI OYUNCAK AYIYA ZULALAMIŞ

A.D.’nin üzerinde 10.30 gram kubar ele geçirilirken, kadın şüphelinin evinde yapılan aramalarda ise oyuncak ayı içerisine gizlenmiş 34.20 gram metamfetamin, 49.80 gram kubar, 51 adet uyuşturucu hap, 38 gram taş kokain, 1 adet hasas terazi, 49 bin 930 lira, 240 euro 56 dolar para ile 31 bin lira ve 100 dolar sahte para ele geçirildi. Şüpheli şahıslardan; A.D. "Kullanmak için Uyuşturucu Madde Bulundurmak" suçundan hakkında başlatılan adli işlemlerin ardından adli makamlarca serbest bırakılırken, S.C. isimli şahıs ise "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" ve “Parada Sahtecilik” suçlarından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

