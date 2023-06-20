Fatih'te uyuşturucu ticareti şüphelisi 2 kişi tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 17 Haziran'da uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Hırka-i Şerif Mahallesi'ndeki bir adreste uyuşturucu madde satışı yapıldığı tespit edildi.

Aynı gün Fatih Mobil Park ekiplerince adrese gerçekleştirilen operasyonda zanlılar O.S. ve O.S, yakalandı. Adreste yapılan aramada, lavaş ekmeği paketine gizlenen preslenmiş halde 391 gram kubar esrar, 19 gram marihuana, 4 tablet halinde 56 hap, 60 uyuşturucu hap, hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 2 cep telefonu ile 3 bin 405 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti" suçundan adli makamlara sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.

