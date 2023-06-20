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  4. Fatih'te uyuşturucu ticareti şüphelisi 2 kişi tutuklandı

Fatih'te uyuşturucu ticareti şüphelisi 2 kişi tutuklandı

20.06.2023 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih'te düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 17 Haziran'da uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Hırka-i Şerif Mahallesi'ndeki bir adreste uyuşturucu madde satışı yapıldığı tespit edildi.

Aynı gün Fatih Mobil Park ekiplerince adrese gerçekleştirilen operasyonda zanlılar O.S. ve O.S, yakalandı. Adreste yapılan aramada, lavaş ekmeği paketine gizlenen preslenmiş halde 391 gram kubar esrar, 19 gram marihuana, 4 tablet halinde 56 hap, 60 uyuşturucu hap, hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 2 cep telefonu ile 3 bin 405 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti" suçundan adli makamlara sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Fatih uyuşturucu narkotik

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