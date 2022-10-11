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  4. Fatih'te yol isteyen sürücüye döner bıçağıyla saldıran kağıt toplayıcısı yakalandı

Fatih'te yol isteyen sürücüye döner bıçağıyla saldıran kağıt toplayıcısı yakalandı

11.10.2022 21:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bileğinden yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı

İSTANBUL (AA) - Fatih'te yol istediği için tartıştığı araç sürücüsünü döner bıçağıyla yaralayan kağıt toplayıcısı, polis ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Yedikule'de aracıyla ilerleyen Şehmuz A, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen ve motosikletiyle yolu kapatan kağıt toplayıcısı F.O'dan yol istedi.

Çıkan tartışmada F.O, araçtaki sürücüye yanında taşıdığı döner bıçağıyla saldırdı. El bileğinden yaralanan sürücü, vatandaşlar tarafından hastaneye götürüldü.

F.O, olayın ardından polis ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelinin geri gönderme merkezine teslim edildiği öğrenildi.

Öte yandan, saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kağıt toplayıcısının elindeki döner bıçağını araçtaki Şehmuz A'ya defalarca salladığı, kendisini korumaya çalışan Şehmuz A'nın araçtan indiği sırada bileğinden yaralandığı görülüyor.

Görüntülerin devamında polis ekiplerinin F.O'yu gözaltına alması yer alıyor.

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Fatih bıçaklı saldırı güvenlik kamerası

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