YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Fatih'teki uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

Fatih'teki uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

08.09.2022 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih'teki uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

Fatih'teki uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Fatih'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Seyyid Ömer Mahallesi'nde "torbacı" diye nitelendirilen sokak satıcılarına yönelik çalışma kapsamında, şüpheli M.Z.F'nin uyuşturucu sattığı belirlendi.

Yapılan çalışma sonrası belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, farklı suçlardan da kaydı olan zanlıyı yakaladı.

Adreste yapılan aramalarda 2 kilo 146 gram eroin, hassas terazi ve 900 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İntek Konut Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Çiçek: "Kentsel dönüşüme yoğun talep var"İntek Konut Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Çiçek: "Kentsel dönüşüme yoğun talep var"
Ankara'da yol kenarında ölü bulunan çocuğun babası olay gününü anlattıAnkara'da yol kenarında ölü bulunan çocuğun babası olay gününü anlattı
Beylikdüzü'nde balkondan düşen çocuk öldüBeylikdüzü'nde balkondan düşen çocuk öldü
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Fatih uyuşturucu operasyonu

İstanbul Namaz Vakitleri 8 Eylül Perşembe

İmsak
05:02
Sabah
06:30
Öğle
13:07
İkindi
16:43
Akşam
19:34
Yatsı
20:56
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Milyonlarca izlendi, olay oldu! Vücudunu ikiye katlıyor

Milyonlarca izlendi, olay oldu! Vücudunu ikiye katlıyor

Bunca yıl sağlıklı bildik: Hayal kırıklığı yarattı

Bunca yıl sağlıklı bildik: Hayal kırıklığı yarattı

İndirim yağmuru! Yüzünüzü güldürecek dev fırsatları kaçırmayın

İndirim yağmuru! Yüzünüzü güldürecek dev fırsatları kaçırmayın

Koyu bir vegandı! Hamburgerciye koştu: ''İhanete uğradım''

Koyu bir vegandı! Hamburgerciye koştu: ''İhanete uğradım''

Uyarılar peş peşe geldi: Çocukları bekleyen en büyük tehlike

Uyarılar peş peşe geldi: Çocukları bekleyen en büyük tehlike

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.