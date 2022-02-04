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Fatma Girik'in ölümü sonrası bakıcıdan flaş iddialar! Ahu Turanlı teste izin vermemiş...

04.02.2022 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatma Girik'in ölümünün ardından ihmal iddiaları gündeme gelmişti. Usta sanatçının kardeşi Günay Girik hem tedavi gördüğü hastaneye hem de Girik’in mirasını bıraktığı yeğeni Ahu Turanlı'ya dava açtı. Fatma Girik'in bakıcısı Gozel Yazyyeva yaşananların ardından yaptığı açıklamalarla şoke etti. Bakıcı Turanlı'nın test parasını fazla bulup test yaptırmadığını iddia etti. Bu açıklamaların ardından Ahu Turanlı ise, "Yetkili merciler çağırsın, ifademi veririm" şeklinde konuştu.

Fatma Girik'in ölümü sonrası ortaya atılan iddialar gündeme bomba gibi düştü. Fatma Girik, geçtiğimiz hafta tedavi gördüğü hastanede Covid-19’a bağlı çoklu organ yetmezliğinden dolayı yaşamını yitirdi. Usta sanatçının kardeşi Günay Girik, ablasının ihmaller sonucu hayatını kaybettiğini iddia ederek hem tedavi gördüğü hastaneye hem de Girik’in mirasını bıraktığı yeğeni Ahu Turanlı'ya dava açtı.

Yeşilçam efsanesi Fatma Girik'in Türkmenistanlı bakıcı Gozel Yazyyeva, Magazinburada kameralarına şoke eden iddialarda bulundu. konuştu. Gözyaşlarına boğulan bakıcı, şu ifadeleri kullandı:

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"Ahu Hanım’a hasta olduğumu, test yaptırmak istediğimi söyledim. Acil bölümüne gittik, 'Test ücreti bin TL tutar' dediler. Ahu Hanım parayı çok buldu. 'Sen üşütmüşsün' dedi, test yaptırmadı. Devlet hastanesine gitmek istedim, beni Fatma Abla'nın odasına çıkardı ve çalışmaya devam ettim."

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"AHU HAHIM ASLA İZİN VERMEDİ"

Girik'in bakıcısı Gozel Yazyyeva konuşmasının devamında, "Pazartesi günü Fatma Abla'nın doktoru geldi, 'Sen hasta mısın, sesin değişmiş' diye sordu. 'Herhalde grip oldum' dedim. 'Fatma Hanım’ın akrabalarına söyle, sana test yaptırsınlar ya da izin versinler' dedi. Tekrar Ahu Hanım'ı aradım, izin istedim. 'Testimi kendim yaptıracağım, bana izin verin' dedim. Kesinlikle kabul etmedi, 'Sen gripsin' dedi. Cuma günü Fatma Abla'nın ateşi çıktı, fenalaşmaya başladı. Cumartesi izin günümde gidip test yaptırdım pozitif olduğumu öğrendim" dedi.

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"SONUCU FATMA GİRİK'İN KARDEŞİNE GÖNDERME"

Türkmenistanlı bakıcı, "Ben mi bulaştırdım bilmiyorum ama keşke bana test yaptırsalardı, belki Fatma Abla şu anda yaşıyor olurdu. Çok üzüldüm Fatma Abla'nın böyle ölmesine, annem gibiydi. Hastanede test yaptılar Fatma Abla koronavirüse yakalanmış, 'koronavirüsten öldü' dediler. Fatma Girik'ın odasına yanına benim dışımda Ahu Hanım ve bir arkadaşı giriyordu. Ahu ‘Test sonucunu Fatma Girik'in kardeşine gönderme’ diye beni uyardı. Günay Bey kendisi sonradan öğrendi" sözleriyle dikkat çekti.

Bu açıklamaların ardından Ahu Turanlı ise, "Yetkili merciler çağırsın, ifademi veririm." şeklinde konuştu. Günay Girik'in avukatı Akın Centilmen ise, Gozel Yazyyeva'nın kendilerine verdikleri ifadelerle harekete geçtiklerini ve şikayette bulunduklarını söyledi.


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Anahtar Kelimeler:
Fatma Girik
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