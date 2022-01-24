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Fatma Girik'in kardeşi Günay Girik'in zor anları! Hastanenin ihmali mi var? "Ben ablamı 2 senedir öpmedim"

24.01.2022 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Fatma Girik'in kardeşi Günay Girik hastane çıkışı görüntülendi. Kılıbık filminde Kemal Sunal'ın oğlunu oynayan Girik'in kardeşi Günay Girik açıklamasıyla herkesi duygulandırdı. Fatma Girik'in kardeşi konuşmasında "Ben ablamı 2 senedir öpmedim" dedi. Günay Girik ayrıca ablasının koronayı hastanede kaptığını iddia ederek "Ben bunu araştıracağım peşindeyim" dedi.

Fatma Girik'in kardeşi Günay Girik'in zor anları! Hastanenin ihmali mi var? "Ben ablamı 2 senedir öpmedim"

Son dakika haberi... Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik'in vefatı sonrası kardeşi Günay Girik hastaneye geldi. Girik'in kardeşi Günay Girik açıklamasında "Ben ablamı 2 senedir öpmedim. O, beni sürekli öpen bir insandı. Ben ablamı 2 senedir öpmedim" dedi. Fatma Girik’in kardeşi Günay Girik, "Hastane yönetimi ile ilgili bir ihmal vardır demiyorum ama koronayı kesin burada oldu” sözleriyle de dikkat çekti.

İHMAL AÇIKLAMASI

Kardeşi Günay Girik açıklamasında “Bakıcısına veya gelenine gidenine bile test yaptırılsaydı. Çünkü ablamda korona yoktu ve aşılarını tam yaptıran biriydi. Ben ablamı 2 senedir öpmedim bile, cenaze işlemleri ise yarın Cemal Reşit Rey’de tören düzenlenecek. Akabinde Teşvikiye Camii’nde cenaze namazı kılınacak. Daha sonra Bodrum’a götürülüp toprağa vereceğiz. Ben hastane yönetimi ile ilgili bir ihmal vardır demiyorum. Ama koronayı kesin burada oldu. Ama hastane ihmalimi, yoksa yeğenim gidip geliyor ondan mı, yoksa bakıcıdan mı bilmiyoruz. Başka birinden de olabilir ben bunu araştıracağım peşindeyim” şeklinde konuştu.

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"SUÇLAMA NİYETİMİZ YOK AMA..."

Aile yakını Ahmet Hamdi Gürbüz “Bizim kimseyi suçlama niyetimiz yok ama hastaneye gelen bir insanın sanki koronayla buraya gelip, burada vefat ettiği algısı çok doğru bir algı değil. Kendisi buraya geldiğinde fiziki bir takım sorunlar vardı. Zaten rutin gidip geliyordu. Aile ya da sevenleri hastaneyi suçlayacak değil ama buraya geldikten sonra hastanede bir insanın korona olması çok kabul edilir bir şey değil. Burada bir şikayet yok Günay Bey’in de bizim de zaten hastane bildiğimiz bir hastane” diye konuştu.

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ile pek çok yetkili tarafından arandığını dile getiren Günay Girik, "Hiç yalnız bırakmadılar. Telefonum hiç durmadı" ifadelerini kullandı.

Günay Girik, Bodrum'a gitmeden yaklaşık 20 gün önce ablasıyla vedalaştığını sözlerine ekleyerek, "Son anlarına kadar espri yapmaya devam etti ve hiçbir sorunu yoktu. Dostlar sağ olsun" diye konuştu. (İHA-DHA)


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Fatma Girik
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