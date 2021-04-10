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Fatma Nur Şenses, Kayseri Gençlerbirliği’nde

10.04.2021 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sedat Kılınç Kayseri Gençlerbirliği önümüzdeki hafta başlayacak olan yeni sezon öncesi kadrosuna yeni bir isim dahil etti.

Fatma Nur Şenses, Kayseri Gençlerbirliği’nde

Kadınlar 1. Futbol Ligi ekiplerinden Sedat Kılınç Kayseri Gençlerbirliği, yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Kayseri ekibi, milli futbolcu Merve Aladağ’ın ardından Fatma Nur Şenses’i kadrosuna kattı. 17 Nisan’da Antalya’da başlayacak olan karşılaşmalar öncesinde çalışmalarını aralıksız şekilde sürdüren Sedat Kılınç Kayseri Gençlerbirliği ekibi, kadrosunu takviye etmeye devam ediyor.

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Son olarak Kayseri ekibi Kılıçaslan Yıldızspor forması giyen 2003 doğumlu Fatma Nur Şenses, yeni sezonda Sedat Kılınç Kayseri Gençlerbirliği forması giyecek. 2016 yılında başladığı futbolda şimdiye kadar 29 maça çıkan Fatma Nur 25 gol kaydetti.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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