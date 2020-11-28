Fatma Şahin’den esnafa kira desteği müjdesi

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Büyükşehir Belediyesi kiracısı olup yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) Salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında kapanıp servis yapmayan işyerlerinden açılıncaya kadar kira alınmayacağını yapılan meclis toplantısında açıkladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı’nın Üçüncü Bileşimi Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin başkanlığında toplandı. Mecliste, Koronavirüs’e karşı verilen ulusal mücadelede İçişleri Bakanlığı’nca yayınlanan genelgeler doğrultusunda alınan yeni tedbirler sonucunda kapanan ve Büyükşehir Belediyesi’nin kiracısı restoran, lokanta, kafeteryalardan paket servis yapamayanların tespit edilerek tekrar açılana kadar kiralarının alınmaması görüşüldü. Gündem dışı görüşülen madde oy birliğiyle kabul edildi. Madde hakkında konuşan Fatma Şahin, pandemi sürecinde özellikle küçük esnafın zor durumda kaldıklarını, siftah etmeden günü tamamlayanların olduğunu aktararak, destek vermeye devam edeceklerini bildirdi.

“Şehri pandemiden en az zararla nasıl çıkaracağız bunu düşünüyoruz”

Başkanı Şahin, mecliste yaptığı konuşmada bu sene içinde pandemide yapılanları anlatarak, “Küresel bir sorunla karşı karşıyayız ve ulusal büyük bir mücadele var. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak bütün belediye başkanlarımız ve sayın valimizin başkanlığında pandemi kurulunda aktif bir şekilde çalıştık. En büyük yapılması gereken şeyin koordinasyon olduğunu, iş birliği ve güç birliği olduğunu gördük. Zaman yönetimi çok önemli ama olağanüstü bir durumda acil eylem planı yaptık. İnsan kaynağını doğru ve çok esnek bir şekilde bu süreci yönetmemiz, şehri dirençli hale dönüştürmemiz gerekiyordu. Bu zor dönemde sosyal destek projelerini daha yararlı hale getirebiliyorsunuz o yüzden bir taraftan da işsizliğin artma ihtimaline karşı bir kariyer merkezi kurarak belediye bünyesinde alamadığımız arkadaşlarımızı nereye yerleştireceğiz onlarla ilgili süreci nasıl yöneteceğiz, güçlü bir şekilde yapmaya çalıştık. Bu şehir nasıl daha dirençli olacak nasıl sağlıklı olacak nasıl akıllı olacak bilgi ekonomisinin çok iyi yönetilmesi gerektiğini biliyoruz ve şehrimizi bir taraftan pandemiden en az zararla nasıl çıkaracağız bunu düşünmemiz gerekiyor. Yeşil ekonomi için de çalışıyoruz. Bu yüzden her hafta ağaç dikiyoruz. Bu bir tercih değil bir zorunluluk. Havayı, toprağı ve suyu koruyacak yeşil ekonominin altyapısını oluşturacak çalışmayı uluslararası karşılığına göre yapıyoruz” diye konuştu.

