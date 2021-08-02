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Fatma Toptaş ile şef Gürkan Topçu bir kez daha nikah erteledi

02.08.2021 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun süredir birlikte olan oyuncu Fatma Toptaş ile şef Gürkan Topçu, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Muhabirlerle sohbet eden ikili, nikah tarihi konusunda bilgi verdi.

Fatma Toptaş ile şef Gürkan Topçu bir kez daha nikah erteledi

Fatma Toptaş ile şef Gürkan Topçu, Nişantaşı City's'de objektiflere takıldılar. Evlilik hazırlığı yapan ikili, basın mensuplarının sorularını cevapladılar.

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Daha önce iki kez nikah tarihini erteleyen Toptaş ile Topçu, pandemi nedeniyle nikah tarihini yeniden ertelediklerini söylediler.

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Son olarak 'Bay Yanlış' adlı dizide rol alan ünlü oyuncu, parmağındaki tektaş yüzüğüyle ilgili soruya "Çok özel" dedi. 35 yaşındaki ünlü şef ile 38 yaşındaki güzel oyuncunun ayakkabılarının aynı olması ise dikkatlerden kaçmadı.

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Öte yandan ikili, aylar önce ağustos ayında evleneceklerini açıklamış ardından artan vaka sayıları sebebiyle düğünlerini ertelemişti.

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Fatma Toptaş
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