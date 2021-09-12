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Fatma Uruk, Türkiye şampiyonu oldu

12.09.2021 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya Kaş’ta düzenlenen Serbest Dalış Outdoor Türkiye Şampiyonası CWTB çift palet sabit ağırlık branşında Fatma Uruk, 71 metreyle Türkiye şampiyonu olurken, 2.'liği 67 metre ile Birgül Erken ve 3.'lüğü 51 metre ile Yasemin Ulucan elde etti.

Fatma Uruk, Türkiye şampiyonu oldu

Serbest Dalış Outdoor Türkiye Şampiyonası, Antalya Kaş’ta düzenlendi. CWTB çift palet sabit ağırlık branşında İzmirli Fatma Uruk 71 metreyle Türkiye şampiyonu oldu. 67 metre ile Birgül Erken 2., 51 metre ile Yasemin Ulucan ise 3. oldu.

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Yarışma sonrası kısa bir açıklamada bulunan Fatma Uruk, esas hedefinin Dünya Kupası ve Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'ye madalya getirmek olduğunu, yarışmaya hazırlanabilmek için işinden istifa ederek kısa bir süre önce Kaş'a gelebildiğini belirtti.

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Uruk, bu sene yapılan diğer yarışmalara bu sebeple katılamadığını ancak Dünya Şampiyonası için çalışmaya devam edeceğini söyledi.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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antalya
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