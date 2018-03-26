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Fatoş Güney anlattı! Yılmaz Güney PKK’ya destek verdi mi?

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.03.2018 09:52 | Son Güncelleme

Yılmaz Güney’in eşi Fatoş Güney, Günaydın'a konuştu: Yılmaz, silahlı mücadelenin kimseye yarar getirmeyeceğini düşündüğü için PKK’ya karşıydı"

Fatoş Güney anlattı! Yılmaz Güney PKK’ya destek verdi mi?

Türk sinemasının unutulmaz yönetmeni Yılmaz Güney'in 81'nci yaşgününde, eşi Fatoş Güney, Günaydın'a konuştu.

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Yılmaz Güney'in PKK'ya ilk günden beri karşı olduğunu söyleyen eşi, "Yılmaz silahlı mücadelenin halka zarar vereceğini düşünüyordu ve bakın PKK en çok Kürtler'e zarar verdi" dedi.

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Güney, "Yılmaz, hep Türkiye gerçeklerini ele aldı” diyerek ekledi: Köşklerde yaşayıp Cihangir’de oturup senaryolar yazmadı. Adana’da yoksulluğun içinde doğmuştu. Acının içinden geldiği için halkın sorunlarını çok iyi biliyordu.

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Yılmaz Güney fatoş güney pkk

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