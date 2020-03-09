YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Fatsa’da korkutan depo yangını

Fatsa’da korkutan depo yangını

ORDU HABERLERİ  | 09.03.2020 23:15 | Son Güncelleme

Ordu’nun Fatsa ilçesinde 4 katlı bir apartmanın alt katındaki depoda çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi.İlçenin Dumlupınar Mahallesi Şehit Muhittin Akyol Sokak’ta Mustafa S.’ye ait apartmanın depo bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Ordu’nun Fatsa ilçesinde 4 katlı bir apartmanın alt katındaki depoda çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi.
İlçenin Dumlupınar Mahallesi Şehit Muhittin Akyol Sokak’ta Mustafa S.’ye ait apartmanın depo bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, sağlık ekipleri ise dumandan etkilenen 2 apartman sakinine gerekli müdahaleyi yaptı. Yangın kontrol altına alınırken, emniyet güçleri olayla ilgili inceleme başlattı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Arka Sokaklar'ın Pınar'ını bir de şimdi görün Arka Sokaklar'ın Pınar'ını bir de şimdi görün
Tabiat parkında kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştıTabiat parkında kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ordu Namaz Vakitleri 10 Mart Salı

İmsak
05:17
Sabah
06:41
Öğle
12:44
İkindi
15:59
Akşam
18:36
Yatsı
19:55

Ordu Nöbetçi Eczaneler10 Mart Salı

Deniz Eczanesi
Altinordu
Katırcıoğlu Eczanesi
Altinordu
Mert Gerçeker Eczanesi
Altinordu
Nokta Eczanesi
Fatsa
Ulvi Eczanesi
Fatsa
Çakıroğlu Eczanesi
Unye
Lale Eczanesi
Unye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Elektrik prizi yangına neden oldu

Elektrik prizi yangına neden oldu

Sultan Abdülhamit Han’ın kardan büstünü yaptılar

Sultan Abdülhamit Han’ın kardan büstünü yaptılar

Ordu'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Ordu'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Otogarda uyuşturucu satan 2 kişi tutuklandı

Otogarda uyuşturucu satan 2 kişi tutuklandı

Otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.