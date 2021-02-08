Fatsa’da okullara "Okulum Temiz Belgesi"

Ordu’nun Fatsa ilçesinde okullara "Okulum Temiz Belgesi" düzenlenen törenle verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı ve TSE arasında imzalanan protokol kapsamında ilçedeki, eğitim kurumlarında hijyen şartlarının geliştirilmesi ve enfeksiyon önleme tedbirleri kapsamında "Okulum Temiz Belgesi" takdim töreni Fatsa Fen Lisesi toplantı salonunda Kovid-19 tedbirlerine riayet edilerek düzenlendi.

Düzenlenen programa İl Milli Eğittim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Rıfat Yenen, Şube Müdürleri Muhammet Ancaza ve belge almaya hak kazanan okul müdürleri katıldı.

Okulum Temiz Belgeleri, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu,, İlçe Millî Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya, Şube Müdürleri Rifat Yenen ve Muhammet Ancaza tarafından verildi.

Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya, ilçedeki okulların tamamının "Okulum Temiz Belgesi" almaya hak kazandığını söyledi.

