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Fatsa’da şehitler için yürüdüler

ORDU HABERLERİ  | 28.02.2020 23:18 | Son Güncelleme

Ordu’nun Fatsa ilçesinde, Suriye’nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 asker için yürüyüş gerçekleşti.Ellerindeki Türk bayraklarıyla caddelerde yürüyen grup, Esed rejimi aleyhinde slogan attı.Cumhuriyet ve Plevne Meydanlarında akşam saatlerinde toplanan yaklaşık 300 kişilik grup, ellerindeki Türk bayraklarıyla sloganlar atarak, İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 Mehmetçik için yürüdü.

Ordu’nun Fatsa ilçesinde, Suriye’nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 asker için yürüyüş gerçekleşti.
Ellerindeki Türk bayraklarıyla caddelerde yürüyen grup, Esed rejimi aleyhinde slogan attı.
Cumhuriyet ve Plevne Meydanlarında akşam saatlerinde toplanan yaklaşık 300 kişilik grup, ellerindeki Türk bayraklarıyla sloganlar atarak, İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 Mehmetçik için yürüdü. Ana caddede uzun süre yürüyerek Putin ve Esed aleyhinde slogan atan gruba çok sayıda polis ekibi eşlik etti. Grup daha sonra sessizce dağıldı.

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