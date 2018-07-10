SPOR

Fausto Grillo, Göztepe'de

GÖZTEPE HABERLERİ  | 10.07.2018 20:54 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, prensip anlaşmasına vardığı Arjantinli defans oyuncusu Fausto Grillo'yu kadrosuna dahil etti.

Fausto Grillo, Göztepe'de

Göztepe Kulübü'nden yapılan açıklamada, Grillo ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

25 yaşındaki futbolcu, kariyerinde altyapısından yetiştiği Velez Sarsfield takımında forma giymişti.

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Fausto Grillo Göztepe

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