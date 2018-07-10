Fausto Grillo, Göztepe'de

Göztepe Kulübü'nden yapılan açıklamada, Grillo ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
25 yaşındaki futbolcu, kariyerinde altyapısından yetiştiği Velez Sarsfield takımında forma giymişti.
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