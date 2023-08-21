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  4. Favori gösteriliyordu! MasterChef All Star'da şoke eden veda! " Hiç tadı kalmadı"

Favori gösteriliyordu! MasterChef All Star'da şoke eden veda! " Hiç tadı kalmadı"

21.08.2023 00:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef All Star'da eleme heyecanı yaşandı. Bir hafta daha kalabilmek için mücadele eden yarışmacılar tüm hünerlerini sergiledi. İki etaptan oluşan gecenin sonunda hiç beklenmedik bir veda yaşandı.

MasterChef All Star'ın yeni bölümünde bir eleme gerçekleşti. Rıfat, Sefa, Alican ve Ayaz'ın ikinci etaba kaldığı gecede sürpriz bir isim yarışmaya veda etti. Elenen yarışmacı izleyicilerin favori yarışmacıları arasındaydı.

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Bu haftanın eleme adayları Azize, Alican, Sergen, Ayaz, Esra, Sefa ve Rıfat seçilmişti. İlk etapta yarışmacılara yassı şeftali verildi ve yaratıcılık tabağı yapmaları istendi.

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Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jürilik yaptığı sevilen yemek yarışmasında iknci etaba kalan Alican, Ayaz, Sefa ve Rıfat, Somer Şef'in Lahm-ı Kiraz tabağını yaptı.

BEKLENMEDİK ELEME

İkinci etapta şef tabağını başarılı yapan Alican ve Sefa ilk çıkan isimler oldular. Son ikiye kalan yarışmacılar Ayaz ve Rıfat oldu.

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Gecenin en başarısız tabağını yapan Rıfat, MasterChef All Star'a veda eden 6. yarışmacı oldu.

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Gözyaşlarına hakim olamayan MasterChef Rıfat, önce şeflerle ardından da arkadaşlarıyla vedalaşarak MasterChef All Star'dan ayrıldı.

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CİĞERDEN YAPTIĞI TATLIYLA TANINIYORDU

İlk olarak MasterChef 2019 sezonunda yarışan Rıfat, kendi sezonunda ciğerden yaptığı tatlı ile hem izleyicilerin hafızalarında yer edinmiş hem de MasterChef tarihine geçmişti.

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O dönem şeflerden büyük övgü alan MasterChef Rıfat, her fırsatta dürüst bir insan olduğunu ve mesleğine çok bağlı olduğunu dile getiriyordu.

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Rıfat, elenen yarışmacının açıklanmasından önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

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Kendi döneminde yarışan Alican, Ekin, ve Yasin ile fotoğraf paylaşan Rıfat, paylaşımına 'Dost bildiklerimden sonra dostlarımdan özür diledim' notunu düştü.

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