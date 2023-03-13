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Fay hattı üzerindeki kayma dron ile görüntülendi

13.03.2023 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinden geçen fay hattı, akademisyenlerce incelendi.

"Asrın Felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat'taki depremlerde Gölbaşı ilçesine bağlı Balkar beldesinden geçen Doğu Anadolu Fay Hattı üzerindeki binalar ve yollar hasar gördü.

Doğu Anadolu Fay Hattı'nın yüzey kırıkları oluşturduğu beldede bir yol 4 metre sola doğru ötelendi. Hattın 4 metre sola doğru kaydırdığı yol dron ile de görüntülendi.

Yolu inceleyen Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fikret Koçbulut, AA muhabirine, yol kaymasının, fay üzerindeki kırılmaların sonucu olduğunu söyledi.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinden Hatay'ın Kırıkhan ilçesine kadar fay hattının aynı özellikleri taşıdığına işaret eden Doç. Dr. Koçbuluk, "Çelikhan'dan başlayıp, güneyde Kırıkhan'a kadar bir hat boyunca 300 kilometrelik hat boyunca hep aynı özelliği göreceksiniz. Yani burada, fayın bir bloku diğer blokuna göre sola doğru hareket etmiş. Özellikle eksantiriğe yakın yerlerde daha yüksek atımlar meydana gelirken uzaklaştıkça bu atım miktarları düşmektedir. Şu anda içinde bulunduğumuz Balkar Beldesi'nde ise ortalama 4 metre civarında bir ötelenme söz konusudur." dedi.

Doç. Dr. Fikret Koçbulut, ötelenmenin yolda net şekilde görüldüğünü vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ötelenmeye baktığımızda ise bu yolda görebiliyoruz. Yol sola doğru 4 metre ötelenmiş. Fayların da çeşitleri var. Buradan geçen fay doğrultu atımlı, sol yanal karakterlidir. Sol yanaldan kastımız bu işte. Bakın, yol sola doğru 4 metre kaymış deprem esnasında. Aslında bu fay, yılda yaklaşık 1,9 santimetreyle 2 santimetre arasında zaten hep kayıyor, bunu biriktire biriktire deprem olduğu esnada ise aniden bu atımı ortaya çıkarabiliyor."

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