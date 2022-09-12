Fayda eş anlamlısı nedir? Fayda kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Fayda kelimesi dilimize birçok kelimede karşılaştığımız gibi farklı bir dilden geçmiştir. Fayda kelimesi Arapça kökenli bir kelimedir. Arapça "fyd" kökünden gelen "fāˀida(t)" kelimesinden türemiştir. Bu kelime yararlanma, kazanç, ası anlamlarına gelir. Dilimizdeki ilk yazılı örneğine 1300'lü yıllarda rastlarız. Fayda kelimesi yerine kullanabileceğimiz sözcükler vardır.

Fayda kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Fayda kelimesi yabancı kökenli bir sözcüktür. Türkçede kazandığı anlam "bir ürün ya da servisin tüketiminde elde edilen hoşnutluk, yarar" şeklindedir. Fayda kelimesinin yerine kullanabileceğimiz, faydanın eş anlamlısı olan kelimeler şu şekildedir:

Yarar

Kâr

Faydanın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Fayda kelimesini günlük konuşmalarımız içinde kullanırız. Bu cümlelerde çeşitlilik yaratabilmek için fayda kelimesinin eş anlamlısı kelimeleri kullanabiliriz. Faydanın eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler şu şekilde olabilir:

Çocukların beslenmesinde sebze ve meyve tüketimi büyük yarar sağlamaktadır.

İş yerinde en büyük yararı sağlayan çalışan büyük bir zam oranını hak etmişti.

Haftada üç defa spor yapmak vücudumuz için büyük yarar sağlamaktadır.

Bundan benim hiçbir kârım yok.

Görevini bir emir üzerine hiçbir kâr hatta şeref bile beklemeden bırakıp gitti.

Satıcı daima daha fazla kâr elde etmek için inanılmaz bir fark koyuyordu.

Sana artık ne nasihat kâr ediyor ne de başka bir laf!

Küçük çocuk o kadar uslanmazdı ki babasının hiçbir lafı yarar sağlamamıştı.

Öğretmeninin bu denli uğraşmasına rağmen derslerine karşı hiçbir kâr sağlayamamışlardı.



