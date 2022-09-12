Fayda eş anlamlısı nedir? Fayda kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Fayda kelimesi dilimize birçok kelimede karşılaştığımız gibi farklı bir dilden geçmiştir. Fayda kelimesi Arapça kökenli bir kelimedir. Arapça "fyd" kökünden gelen "fāˀida(t)" kelimesinden türemiştir. Bu kelime yararlanma, kazanç, ası anlamlarına gelir. Dilimizdeki ilk yazılı örneğine 1300'lü yıllarda rastlarız. Fayda kelimesi yerine kullanabileceğimiz sözcükler vardır.
Fayda kelimesi yabancı kökenli bir sözcüktür. Türkçede kazandığı anlam "bir ürün ya da servisin tüketiminde elde edilen hoşnutluk, yarar" şeklindedir. Fayda kelimesinin yerine kullanabileceğimiz, faydanın eş anlamlısı olan kelimeler şu şekildedir:
Fayda kelimesini günlük konuşmalarımız içinde kullanırız. Bu cümlelerde çeşitlilik yaratabilmek için fayda kelimesinin eş anlamlısı kelimeleri kullanabiliriz. Faydanın eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler şu şekilde olabilir: