Cümle eş anlamlısı nedir? Cümle kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Cümle kelimesi, Arapça "cml" kökünden türemiştir. Cumla kelimesi "bütünlük, önerme, bütün" anlamına gelen cumla(t) kelimesine evrilmiştir. "Tam ve eksiksiz" anlamlarına gelen "cumulat" kelimesinin çekimli hâlidir. Dilimizde cümle kelimesi ilk başta "tüm" anlamıyla kullanılmıştır. Daha sonra 1900'lü yıllarda Kamûs-ı Türkî sözlüğünde "bir anlam ifade eden kelimelerden oluşan söz" anlamını almıştır.

Cümle kelimesinin anlamı nedir?

Türk Dil Kurumuna göre cümle kelimesinin anlamları şu şekildedir:

Bir yargının bildirilmesi için tek başına çekimli olan fiil ya da çekimli fiille kullanılan kelimeler dizesi, tümce

Hep, bütün

Sistem, dizge

Cümle kelimesinin kullanımına örnek şöyle verilebiliriz:

Allah cümlemizin sonunu hayır etsin.

Cümleyi tam anlayabilmek için defalarca okumak gerekir.

Cümle kelimesinin eş anlamlıları nedir?

Cümle; bir emir, ünlem, ifade ve sorunun vurgulandığı anlamlı kelime dizileridir. Kurallı olarak özne, yüklem ve nesnenin bir araya gelmesinden oluşur. Ancak cümlenin pek çok anlamı olduğu için eş anlamlı kelimeleri seçerken dikkat etmek gerekir. Örneğin "hep" anlamı için "tümce" kelimesinin kullanılması anlatım bozukluğu oluşturur. Cümle kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesi:

Bütün

Cemi

Hep

Herkes

Tümce

Cümlenin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kitaptaki tüm altı çizili olan tümceleri okudum.

Bugünkü derste tümce bilgisini işledik.

Devrik tümceler bazen anlam karmaşası bazense anlatımı zenginleştirir.

Anlatım bozukluğundan uzak durmak adına tekrar eden tümcelere yer verilmemelidir.

Cümle alem okuldaki sesi duyunca pencereye koştu.

Sanki çok büyük bir olay olmuş gibi cemi buraya toplanmıştı.

Herkes niye salondaydı?



