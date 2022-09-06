Eşsiz eş anlamlısı nedir? Eşsiz kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eşsiz kelimesi, Eski Türkçede "yoldaş, şerik" anlamına gelen "éş" sözcüğünden türemiştir. Eşsiz kelimesinin kullanıldığı ilk kaynak ise 1876 yılında Ahmed Vefik Paşa tarafından Lehce-ı Osmânî eseri olarak bilinir. Bu eserde "eşleş-" olarak "eşleşmek ve eşsiz" şekilleriyle kullanılmıştır.

Eşsiz kelime anlamı

Bir şeyin veya bir kimse için benzersiz, eşi benzeri olmayan, tek olan anlamına gelmektedir. Aynı zamanda eşsiz kelimesi eşi olmayan, eşsiz kalan anlamına da gelmektedir. Eşsiz kelimesinin olduğu örnek cümleler kurmak gerekirse:

Bazı insanlar eşsiz doğarlar.

Kendine eşsiz güzellikte bir ev yaptırdı.

Eşsiz eş anlamı nedir?

Eşsiz kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük birden fazladır:

Benzersiz

Emsalsiz

Harikulade

Nazirsiz

Yekta

Eşsizin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yıllarca unutulmayacak harikulade bir performans sergiledi.

Tek yumurta ikizleri dışında her insanın genetik kodu benzersizdir.

Çizdiği resim nazirsizdi.

Etrafına yaydığı ışık emsalsizdi.

Öyle yekta bir şiir kopmuştu ki yüreğinden, içimde bir amansız hastalık zuhur etmişti.



