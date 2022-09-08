Huzur eş anlamlısı nedir? Huzur kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçe, kelimeler açısından zengin bir dildir. Neredeyse her kelimenin birden fazla anlamı ve eş anlamlı kelimeleri vardır. Huzur kelimesi de ifadelerimizde sıklıkla kullandığımız, pozitif duygularımızı ifade etmeye yarayan bir sözcüktür. Dilimize Arapçadan yerleşmiştir. “Hazır idi, durdu (hareketli ve seferi zıddı)” anlamına gelen "ḥaḍara" kelimesinden türemiştir. Arapçada "ḥuḍūr" olarak kullanılan kelime Türkçeye ilk başta "χōş-ḥuẓūr" şeklinde geçmiştir. Daha sonrasında Türkçeleşerek "huzur" hâlini almıştır.

Huzur kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Huzur sözcüğünün Türkçede karşılığı "rahatlık, bir olay karşısında rahat olma durumu, bir yerde bulunma hâli, yan, yamaç, padişah makamı" gibi farklı anlamlara gelmektedir. Bu farklı anlamları veren huzur eş anlamlısı kelimeler mevcuttur.

Huzur kelimesinin birden fazla anlamı olduğu için eş anlamlı kelimeleri seçerken dikkatli olmalıyız. Doğru kelimeyi tespit edebilmek için cümlenin bağlamını kontrol etmeliyiz. Huzurun eş anlamlısı olan kelimeler:

Dirlik

Erinç

Gönül rahatlığı

Karşı

Kat

Keyif

Rahat

Sükûnet

Huzurun eş anlamlıları ile örnek cümleler

Huzur kelimesi, aklımızda olumlu düşünceler oluşturur. Pozitif durumlarda ruh hâlimizi ifade etmek için kullanırız. Mutlu, kaygısız, keyifli anlarımızı anlatan bir kelimedir.

Bir evde dirlik olması için her aile ferdinin anlayışlı ve sakin olması gerekir.

Onun ailesine sağladığı erinç ve düzen sayesinde evlerinde hep pozitif bir hava vardı.

Bu işte çalışmak onun için rahattı.

Dışarıdaki gürültüden kaçıp içeri girdiler, biraz sükûnet herkese iyi gelecekti.

Yazın sessiz bir yerde tatil yapmak istiyordu, gönül rahatlığıyla dinlenmek istiyordu.

Öğrencilerin ikisi birden sırayla müdürün karşısına çıktılar.

Sevgilisiyle buluşmak ona iyi gelmişti, şimdi keyifli bir şekilde arkadaşlarıyla kahve içiyordu.

Ben seni affediyorum ama Hak katında bu yaptıklarının telafisi olur mu bilemem.



