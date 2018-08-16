Faydaları saymakla bitmez! Çocukların beyin gelişimi için haftada bir şart!

Yüksek protein, yüksek lif ve kalsiyum içeren işkembe kalori olarak oldukça düşüktür. 90 gram pişmiş işkembe sadece 80 kalori eder.
Kalsiyum, fosfor, çinko ve mineral bakımından zengin olan işkembe; grip, soğuk algınlığı gibi üst solunum yolları enfeksiyona yakalanmayı engeller. B12 vitamini bolca içermesiyle bağışıklık sistemini güçlendirir, hızlı iyileşmeyi sağlar.
İçerdiği B12, vücudumuzun ihtiyaç duyduğu günlük miktarı karşılamaya yeter. Bu vitamin inir sisteminin doğru çalışmasına yardımcı olur.
Kimileri işkembenin kolesterol seviyesini yükselttiğini belirtir ancak böyle bir şey olması için tüketim miktarının yüksek olması gerekmektedir. 80 gram pişirilmiş işkembe 133 mg kolesterol içerir. İnsan vücudunun alabileceği kalsiyum miktarı ise 300 mg'dır. işkembe yiyerek alacağınız kolesterol seks hormonlarının üretimine katkıda bulunur.
İyi bir B12 kaynağı olan işkembe, vücutta toksik etki gösteren homosisten üretimini baskılar ve böylece kalp hastalıkları riskini en aza indirmiş olur. B12 açısından zengin olması anemi riskini de azaltır.
Ciddi sağlık problemleriyle de mücadele eder. Kansere neden olan serbest radikallere karşı etkilidir. İçerdiği selenyum, çinko ve fosfor hücre duvarının korunmasını sağlar ve yeni hücre oluşumunu engeller.
Kolin açısından zengin olan işkembe, beyin fonksiyonlarını düzenler ve hücrelerin yenilenmesine yardımcı olur. Aynı zamanda metabolizmayı hızlandırır ve karaciğer yağlanmasına engel olur. İşkembede bulunan kolin vücudumuzun günlük ihtiyacının yüzde 52'sini karşılamaktadır.
Beyin gelişimini desteklediği için gelişim çağındakilere çocuklara haftada bir içmelerini önerilmektedir. Üstelik işkembe, içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde kemik gelişimini desteklediğinden çocuklar ve iskelet sistemi ile ilgili sağlık problemi yaşayanlar için mutlaka tüketilmesi gereken besinler arasında yer almaktadır.
Kırmızı etle aynı eş değerdedirler. Üstelik etle karşılaştırıldığında doymuş yağ miktarı daha azdır.
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