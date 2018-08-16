Faydaları saymakla bitmez! Çocukların beyin gelişimi için haftada bir şart!

Yüksek protein, yüksek lif ve kalsiyum içeren işkembe kalori olarak oldukça düşüktür. 90 gram pişmiş işkembe sadece 80 kalori eder.

Kalsiyum, fosfor, çinko ve mineral bakımından zengin olan işkembe; grip, soğuk algınlığı gibi üst solunum yolları enfeksiyona yakalanmayı engeller. B12 vitamini bolca içermesiyle bağışıklık sistemini güçlendirir, hızlı iyileşmeyi sağlar.

İçerdiği B12, vücudumuzun ihtiyaç duyduğu günlük miktarı karşılamaya yeter. Bu vitamin inir sisteminin doğru çalışmasına yardımcı olur.

Kimileri işkembenin kolesterol seviyesini yükselttiğini belirtir ancak böyle bir şey olması için tüketim miktarının yüksek olması gerekmektedir. 80 gram pişirilmiş işkembe 133 mg kolesterol içerir. İnsan vücudunun alabileceği kalsiyum miktarı ise 300 mg'dır. işkembe yiyerek alacağınız kolesterol seks hormonlarının üretimine katkıda bulunur.

İyi bir B12 kaynağı olan işkembe, vücutta toksik etki gösteren homosisten üretimini baskılar ve böylece kalp hastalıkları riskini en aza indirmiş olur. B12 açısından zengin olması anemi riskini de azaltır.