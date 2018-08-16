YEMEK

Faydaları saymakla bitmez! Çocukların beyin gelişimi için haftada bir şart!

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 16.08.2018 18:56 | Son Güncelleme

Tarihi Osmanlı'ya dayanan işkembe Türkiye başta olmak üzere Bulgaristan, Romanya gibi birçok Balkan ülkelerinde de tüketilir. Besin değeri açısından son derece yüksek olan işkembenin faydaları da say say bitmiyor.

Faydaları saymakla bitmez! Çocukların beyin gelişimi için haftada bir şart!

Yüksek protein, yüksek lif ve kalsiyum içeren işkembe kalori olarak oldukça düşüktür. 90 gram pişmiş işkembe sadece 80 kalori eder.

iStock-953982752

Kalsiyum, fosfor, çinko ve mineral bakımından zengin olan işkembe; grip, soğuk algınlığı gibi üst solunum yolları enfeksiyona yakalanmayı engeller. B12 vitamini bolca içermesiyle bağışıklık sistemini güçlendirir, hızlı iyileşmeyi sağlar.

iStock-965275876

İçerdiği B12, vücudumuzun ihtiyaç duyduğu günlük miktarı karşılamaya yeter. Bu vitamin inir sisteminin doğru çalışmasına yardımcı olur.

Kimileri işkembenin kolesterol seviyesini yükselttiğini belirtir ancak böyle bir şey olması için tüketim miktarının yüksek olması gerekmektedir. 80 gram pişirilmiş işkembe 133 mg kolesterol içerir. İnsan vücudunun alabileceği kalsiyum miktarı ise 300 mg'dır. işkembe yiyerek alacağınız kolesterol seks hormonlarının üretimine katkıda bulunur.

İyi bir B12 kaynağı olan işkembe, vücutta toksik etki gösteren homosisten üretimini baskılar ve böylece kalp hastalıkları riskini en aza indirmiş olur. B12 açısından zengin olması anemi riskini de azaltır.

iStock-943806874

Ciddi sağlık problemleriyle de mücadele eder. Kansere neden olan serbest radikallere karşı etkilidir. İçerdiği selenyum, çinko ve fosfor hücre duvarının korunmasını sağlar ve yeni hücre oluşumunu engeller.

Kolin açısından zengin olan işkembe, beyin fonksiyonlarını düzenler ve hücrelerin yenilenmesine yardımcı olur. Aynı zamanda metabolizmayı hızlandırır ve karaciğer yağlanmasına engel olur. İşkembede bulunan kolin vücudumuzun günlük ihtiyacının yüzde 52'sini karşılamaktadır.

iStock-682409006

Beyin gelişimini desteklediği için gelişim çağındakilere çocuklara haftada bir içmelerini önerilmektedir. Üstelik işkembe, içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde kemik gelişimini desteklediğinden çocuklar ve iskelet sistemi ile ilgili sağlık problemi yaşayanlar için mutlaka tüketilmesi gereken besinler arasında yer almaktadır.

iStock-957580696

Kırmızı etle aynı eş değerdedirler. Üstelik etle karşılaştırıldığında doymuş yağ miktarı daha azdır.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İşkembenin faydaları işkembe ve faydaları

En Çok Okunan Haberler

Hatice durmuyor! Bir bikinili poz daha

Hatice durmuyor! Bir bikinili poz daha

Buse Varol, Alişan'ın eski nişanlısı Eda Erol ile ilgili konuştu

Buse Varol, Alişan'ın eski nişanlısı Eda Erol ile ilgili konuştu

5 adımda diş çürüklerinden nasıl kurturulur?

5 adımda diş çürüklerinden nasıl kurturulur?

Antibiyotik görevini üstleniyor! İncirin şifa kaynağı olduğunun 8 kanıtı

Antibiyotik görevini üstleniyor! İncirin şifa kaynağı olduğunun 8 kanıtı

Faydaları saymakla bitmez! Çocukların beyin gelişimi için haftada bir şart!

Faydaları saymakla bitmez! Çocukların beyin gelişimi için haftada bir şart!

İşi çığırından çıktı! Kaşar peynirinin de sahtesi üretiliyor

İşi çığırından çıktı! Kaşar peynirinin de sahtesi üretiliyor

İlginizi Çekebilir

Tanıştıralım: 7 günde 7 kilo verdiren su diyeti

Tanıştıralım: 7 günde 7 kilo verdiren su diyeti

Osman Müftüoğlu açıkladı: Karpuzun beyaz kısmı Viagra'dan da etkili

Osman Müftüoğlu açıkladı: Karpuzun beyaz kısmı Viagra'dan da etkili

Uzmanlar uyardı: Çocuklarınıza kesinlikle yedirmeyin

Uzmanlar uyardı: Çocuklarınıza kesinlikle yedirmeyin

Bu ikisini muhakkak birlikte yemelisiniz! Sonuç inanılmaz

Bu ikisini muhakkak birlikte yemelisiniz! Sonuç inanılmaz

Cinsel hayatınızı canlandırmak için yemeniz gereken tek besin var

Cinsel hayatınızı canlandırmak için yemeniz gereken tek besin var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kurban eti nasıl dağıtılmalı?

Kurban eti nasıl dağıtılmalı?

5 adımda diş çürüklerinden nasıl kurturulur?

5 adımda diş çürüklerinden nasıl kurturulur?

Yüksek tansiyona deva 5 yiyecek

Yüksek tansiyona deva 5 yiyecek

Kurban etini doğru pişirmenin 5 yolu

Kurban etini doğru pişirmenin 5 yolu

Bayramda bu şekilde beslenenler şifa buluyor

Bayramda bu şekilde beslenenler şifa buluyor

Taze meyvelerin en tatlısı incir ile hazırlanan 8 tarif

Taze meyvelerin en tatlısı incir ile hazırlanan 8 tarif

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.