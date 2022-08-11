Faydalı eş anlamlısı nedir? Faydalının eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımı nasıl olmalıdır?

Faydalı kelimesi, fayda kelimesinden türemiş olup Arapça kökenli bir sözcüktür. Kelimenin anlamı; var olan bir işten pozitif sonuç alma, karlı çıkma gibi anlamlar taşımaktadır. Faydalı sözcüğü günlük konuşma dilimizde çok fazla kullandığımız bir kelimedir. Yazılı ve sözlü ifadelerimizde çokça kullanırız. Anlatımımıza çeşitlilik katmak için faydalının eş anlamlısını kullanabiliriz.

Faydalı kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Faydalı sözcüğü anlatımlarımızda işimize yarayan bir kelimedir. Birçok cümlede faydalı sözcüğünü kullanma fırsatı bulabiliriz. Çok fazla aynı kelimeyi tekrar etmemek için faydalı eş anlamlısını kullanmak daha doğru olacaktır. Faydalı kelimesinin eş anlamı yararlı kelimesidir. Bu kelimeleri faydalı kelimesinin yerine kullandığımızda anlatımımızda herhangi bir oynama olmayacaktır. Anlatım zenginliği katmak için bize eş anlamlı kelimeler yardımcı olacaktır.

Faydalının eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Faydalı; yapılan bir işte yarar sağlayan, yararlı olan anlamı taşımaktadır. Bu anlamı sağlayan alternatif kelime de bulunmaktadır. Faydalı sözcüğünün eş anlamlısı olan kelime yararlı kelimesidir. Faydalı kelimesinin yerine bu kelimeyi koyarak çeşitli cümleler oluşturabiliriz. Faydalı eş anlamı ile kurabileceğimiz örnek cümleler şöyledir:

Yararlı;

Arkadaşım yardıma muhtaç kişileri karşıdan karşıya geçirip çok yararlı bir iş yapıyor.

Benim için yararlı olmayan hiçbir sporu yapmıyorum.

Yararlı bir iş yapmak istiyorsan önce ortalığı toplamalısın.

Bu örnek cümlelerde yararlı kelimesinin yerine faydalı kelimesini de koyabiliriz. Cümlede ifade etmek istediğimiz hiçbir anlam değişmeyecektir. Bu örnekleri daha fazla çoğaltabiliriz.



