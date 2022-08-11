EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Eş Anlamlı Kelimeler
  4. Faydalı eş anlamlısı nedir? Faydalının eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımı nasıl olmalıdır?

Faydalı eş anlamlısı nedir? Faydalının eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımı nasıl olmalıdır?

11.08.2022 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe çok zengin bir dildir. Bir kelimenin birden çok eş anlamlıları ve zıt anlamlıları olabilir. Türkçe’nin farklı dillerle olan etkileşimine baktığımızda dilimizin zenginliğinin nedeni de ortaya çıkmaktadır. Dilimizde türeme yoluyla da kelimeler elde edilmiştir. Faydalı kelimesi de böyle türetilen bir kelimedir. Fayda kelimesinden türemiştir. Kelimenin eş anlamlısı da bulunmaktadır. Faydalı eş anlamlısı nedir? Faydalının eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımı nasıl olmalıdır?

Faydalı kelimesi, fayda kelimesinden türemiş olup Arapça kökenli bir sözcüktür. Kelimenin anlamı; var olan bir işten pozitif sonuç alma, karlı çıkma gibi anlamlar taşımaktadır. Faydalı sözcüğü günlük konuşma dilimizde çok fazla kullandığımız bir kelimedir. Yazılı ve sözlü ifadelerimizde çokça kullanırız. Anlatımımıza çeşitlilik katmak için faydalının eş anlamlısını kullanabiliriz.

Faydalı kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Faydalı sözcüğü anlatımlarımızda işimize yarayan bir kelimedir. Birçok cümlede faydalı sözcüğünü kullanma fırsatı bulabiliriz. Çok fazla aynı kelimeyi tekrar etmemek için faydalı eş anlamlısını kullanmak daha doğru olacaktır. Faydalı kelimesinin eş anlamı yararlı kelimesidir. Bu kelimeleri faydalı kelimesinin yerine kullandığımızda anlatımımızda herhangi bir oynama olmayacaktır. Anlatım zenginliği katmak için bize eş anlamlı kelimeler yardımcı olacaktır.

Faydalının eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Faydalı; yapılan bir işte yarar sağlayan, yararlı olan anlamı taşımaktadır. Bu anlamı sağlayan alternatif kelime de bulunmaktadır. Faydalı sözcüğünün eş anlamlısı olan kelime yararlı kelimesidir. Faydalı kelimesinin yerine bu kelimeyi koyarak çeşitli cümleler oluşturabiliriz. Faydalı eş anlamı ile kurabileceğimiz örnek cümleler şöyledir:
Yararlı;
Arkadaşım yardıma muhtaç kişileri karşıdan karşıya geçirip çok yararlı bir iş yapıyor.
Benim için yararlı olmayan hiçbir sporu yapmıyorum.
Yararlı bir iş yapmak istiyorsan önce ortalığı toplamalısın.
Bu örnek cümlelerde yararlı kelimesinin yerine faydalı kelimesini de koyabiliriz. Cümlede ifade etmek istediğimiz hiçbir anlam değişmeyecektir. Bu örnekleri daha fazla çoğaltabiliriz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aday Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?Aday Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?
Okullar ne zaman açılacak?Okullar ne zaman açılacak?
AÖL'de ek sınav olacak mı?AÖL'de ek sınav olacak mı?
Anahtar Kelimeler:
faydalı eş anlamlısı

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Fahiş kiralar karşısında öğrencilere güzel haber!

Fahiş kiralar karşısında öğrencilere güzel haber!

Bursluluk sınavı ne zaman? 2022 MEB İOKBS tarihi

Bursluluk sınavı ne zaman? 2022 MEB İOKBS tarihi

Üniversite yerleştirme sonuçları bugün mü açıklanacak?

Üniversite yerleştirme sonuçları bugün mü açıklanacak?

2022 DGS'ye kaç kişi girdi?

2022 DGS'ye kaç kişi girdi?

İlginizi Çekebilir

Plajda güneşlenirken dehşeti yaşadı! Uçan şemsiyenin sapı...

Plajda güneşlenirken dehşeti yaşadı! Uçan şemsiyenin sapı...

Komşularının ilişki sırasında çıkardıkları sesleri kaydetti!

Komşularının ilişki sırasında çıkardıkları sesleri kaydetti!

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Acısını çeken bilir! İşte kabızlıktan kurtulmanın yolu

Acısını çeken bilir! İşte kabızlıktan kurtulmanın yolu

''Eşimi çok seviyorum ama 15 yıldır cinsel ilişkiye girmedik''

''Eşimi çok seviyorum ama 15 yıldır cinsel ilişkiye girmedik''

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.