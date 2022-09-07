İlaç eş anlamlısı nedir? İlaç kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Dilimiz, her zaman farklı yabancı dillerden beslenmiştir. Bu alışverişin hala devam etmesi de dilimizin zenginleşmesine katkıda bulunur. Özellikle Arapça, Farsça ve Fransızca en fazla etkilendiğimiz diller arasında yer alır. İlaç kelimesi de dilimize Arapçadan geçmiştir. Arapça "ˁlc" kökünden türeyen ve "ilaç, derman" anlamına gelen "ˁilāc" kelimesinden evrilmiştir.

İlaç ne demek?

Uzun süre önce Türkçeye aldığımız bu sözcüğü hala aktif bir şekilde kullanıyoruz. Sözcüğün Türk Dil Kurumuna göre anlamı ise şudur: “1. Bir hastalığı iyi etmek veya önlemek için türlü yollarla kullanılan madde, em, deva. 2. Çare, önlem”

İlaç sözcüğü ile oluşturulan cümlelere örnek olarak şunlar verilebilir:

İlacını almadığı için tekrardan yataklara düştü.

Sadece ilaçlarını aksatmadığın takdirde iyileşebileceksin.

İlacın eş anlamlısı nedir?

İlaç kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük "deva"dır. Ancak ilaç kelimesinin birden fazla eş anlamlısı vardır. İlaç kelimesinin eş anlamı olan sözcükler:

Deva

Çare

Daru

Derman

Em

Ot

İlacın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Benim devamın sadece sen olduğunu ne zaman anlayacaksın?

Derdi olanın dermanı da bulunur, sen canını sıkma.

Bir çaresinin bulunacağını söyleyip durdu ama hiçbir şey yapmıyor.

Kedimin hastalığı için veteriner bir ot yazdı, onu alacağım.

Emi bulunmayan bir hastalığa yakalanmış.



