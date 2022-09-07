İlaç eş anlamlısı nedir? İlaç kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Dilimiz, her zaman farklı yabancı dillerden beslenmiştir. Bu alışverişin hala devam etmesi de dilimizin zenginleşmesine katkıda bulunur. Özellikle Arapça, Farsça ve Fransızca en fazla etkilendiğimiz diller arasında yer alır. İlaç kelimesi de dilimize Arapçadan geçmiştir. Arapça "ˁlc" kökünden türeyen ve "ilaç, derman" anlamına gelen "ˁilāc" kelimesinden evrilmiştir.
Uzun süre önce Türkçeye aldığımız bu sözcüğü hala aktif bir şekilde kullanıyoruz. Sözcüğün Türk Dil Kurumuna göre anlamı ise şudur: “1. Bir hastalığı iyi etmek veya önlemek için türlü yollarla kullanılan madde, em, deva. 2. Çare, önlem”
İlaç sözcüğü ile oluşturulan cümlelere örnek olarak şunlar verilebilir:
İlaç kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük "deva"dır. Ancak ilaç kelimesinin birden fazla eş anlamlısı vardır. İlaç kelimesinin eş anlamı olan sözcükler: