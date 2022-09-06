Çağrı eş anlamlısı nedir? Çağrı kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Çağrı kelimesi, Eski Türkçede "ses, nida, avaz" anlamına gelen "çaw / çağ" sözcüklerinden türemiştir. Bağırmak, seslenmek anlamına gelen "çağıla-" kelimesinden evrilmiştir. "Çağır-" kelimesine "-i" eki eklenmesiyle türeyen çağrı kelimesi hem isim hem de davet anlamında kullanılır. Seslenmek, davet etmek anlamında ilk defa 1400'lü yıllarda kullanılmıştır.
Çağrı kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumuna göre şu şekildedir:
Çağrı belgesi, çağrı kâğıdı ve çağrı cihazı kelimeleri gibi birleşik kelime olarak da kullanılır. Çağrı kelimesinin cümle içinde kullanımına örnek vermek gerekirse:
Çağrı kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük olarak genellikle "davet" kelimesi kullanılır. Çağrının eş anlamlısı sözcükler: