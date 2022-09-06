Çağrı eş anlamlısı nedir? Çağrı kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Çağrı kelimesi, Eski Türkçede "ses, nida, avaz" anlamına gelen "çaw / çağ" sözcüklerinden türemiştir. Bağırmak, seslenmek anlamına gelen "çağıla-" kelimesinden evrilmiştir. "Çağır-" kelimesine "-i" eki eklenmesiyle türeyen çağrı kelimesi hem isim hem de davet anlamında kullanılır. Seslenmek, davet etmek anlamında ilk defa 1400'lü yıllarda kullanılmıştır.

Çağrı kelimesinin anlamı nedir?

Çağrı kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumuna göre şu şekildedir:

Çağrı cihazı

Birinin bir yere gelmesinin istenmesi, davet

Çağrı belgesi, çağrı kâğıdı ve çağrı cihazı kelimeleri gibi birleşik kelime olarak da kullanılır. Çağrı kelimesinin cümle içinde kullanımına örnek vermek gerekirse:

Onu düğüne çağırdım ama gelmedi.

Çağrı dünkü programa katılmadı.

Çağrı kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Çağrı kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük olarak genellikle "davet" kelimesi kullanılır. Çağrının eş anlamlısı sözcükler:

Çağırış

Davet

Çağrının eş anlamlıları ile örnek cümleler

Haftaya düğüne Ayşe’yi de davet ettim.

Çağırışlarıma artık kulak vermesini istiyorum.

Mine, davet edilmediğim yere asla gitmem, dedi.



