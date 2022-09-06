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Çağrı eş anlamlısı nedir? Çağrı kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

06.09.2022 17:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konuşulan diller arasında yapı ve köken açısından Türkçe çok zengin bir dildir. Yabancı dillerden birçok kelime dilimize girmiş ve Türkçeleşmiştir. Alıntı kelimelerin yanı sıra Türkçenin eski zamanlarından beri koruduğumuz kelimeler de vardır. Bu kelimeler arasında çağrı kelimesi de yer alıyor. Peki, çağrı kelimesinin eş anlamı nedir?

Çağrı eş anlamlısı nedir? Çağrı kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Çağrı kelimesi, Eski Türkçede "ses, nida, avaz" anlamına gelen "çaw / çağ" sözcüklerinden türemiştir. Bağırmak, seslenmek anlamına gelen "çağıla-" kelimesinden evrilmiştir. "Çağır-" kelimesine "-i" eki eklenmesiyle türeyen çağrı kelimesi hem isim hem de davet anlamında kullanılır. Seslenmek, davet etmek anlamında ilk defa 1400'lü yıllarda kullanılmıştır.

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Çağrı kelimesinin anlamı nedir?

Çağrı kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumuna göre şu şekildedir:

  • Çağrı cihazı
  • Birinin bir yere gelmesinin istenmesi, davet

Çağrı belgesi, çağrı kâğıdı ve çağrı cihazı kelimeleri gibi birleşik kelime olarak da kullanılır. Çağrı kelimesinin cümle içinde kullanımına örnek vermek gerekirse:

  • Onu düğüne çağırdım ama gelmedi.
  • Çağrı dünkü programa katılmadı.
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Çağrı kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Çağrı kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük olarak genellikle "davet" kelimesi kullanılır. Çağrının eş anlamlısı sözcükler:

  • Çağırış
  • Davet

Çağrının eş anlamlıları ile örnek cümleler

  • Haftaya düğüne Ayşe’yi de davet ettim.
  • Çağırışlarıma artık kulak vermesini istiyorum.
  • Mine, davet edilmediğim yere asla gitmem, dedi.
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