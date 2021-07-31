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Fazıl Say Balıkesir'de konser verdi

31.07.2021 01:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fazıl Say Balıkesir'de konser verdi

BALIKESİR (AA) - Piyanist ve besteci Fazıl Say, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde konser verdi.

Ayvalık Belediyesi ev sahipliğinde amfi tiyatroda düzenlenen etkinlikte sanatseverler sosyal mesafe düzenine uygun yer aldı.

Gecede yeni bestelerine de yer veren Say, konser sonunda vatandaşlar tarafından uzun süre ayakta alkışlandı. ​​​​​​​

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