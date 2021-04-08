SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fazıl Say'dan Fenerbahçe isyanı

Fazıl Say'dan Fenerbahçe isyanı

08.04.2021 22:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'la 1-1 berabere kalarak şampiyonluğa olan inancı düşen Fenerbahçe taraftarları sosyal medyada isyan etti. Fenerbahçeliliğiyle bilinen dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say'ın maç sonu yaptığı paylaşımlar sosyal medyaya damga vurdu. Takıma isyan eden Say, "Kaç milyon Fenerbahçeliyiz dostlar? 35 milyon? Kaç yıllık çile bu? Siz söyleyin?" ifadelerini kullandı.

Fazıl Say'dan Fenerbahçe isyanı

Beşiktaş'ın kazandığı haftada, Malatya deplasmanında 2 puan bırakan Fenerbahçe'de taraftarlar isyanda. Fenerbahçe'ye olan sevgisiyle bilinen dünyaca ünlü piyanistte sosyal medyada takıma isyan etti. Say'ın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

"RUHSUZLUK, VİZYONSUZLUK, İNANÇSIZLIK"

1-1 biten 90 dakikanın ardından üzüntüsünü sosyal medyadan paylaşan Say, "Kaç milyon Fenerbahçeliyiz dostlar? 35 milyon? Kaç yıllık çile bu? Siz söyleyin? Bu durum? Ruhsuzluk, vizyonsuzluk, inançsızlık ve hatta yeteneksizlik! Ne bu? Ve bu 'çile' niye seyredilsin ki?" ifadelerini kullandı. Fazıl Say'ın attığı bu tweet, Fenerbahçeli taraftarlar tarafından kısa süre içerisinde beğeni ve yorum yağmurunu tutuldu.

ldsşfkşlsdkfsşdfsd

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evinin önünde yaşandı! Aç balıkçılın balık avını anbean görüntüledi Evinin önünde yaşandı! Aç balıkçılın balık avını anbean görüntüledi
Mesut Özil dünya yıldızını F.Bahçe'ye getiriyorMesut Özil dünya yıldızını F.Bahçe'ye getiriyor
En güzel Fenerbahçe sözleriEn güzel Fenerbahçe sözleri
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Fazıl Say
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'li Kurtulmuş'tan yeni tedbirlerle ilgili önemli açıklama: Pazartesi günü paylaşılacak

AK Parti'li Kurtulmuş'tan yeni tedbirlerle ilgili önemli açıklama: Pazartesi günü paylaşılacak

Çocuklar Duymasın'ın Sertaç'ı Kalust Şalcıoğlu yoğun bakıma alındı

Çocuklar Duymasın'ın Sertaç'ı Kalust Şalcıoğlu yoğun bakıma alındı

Bıçak altına yatıyor! Futbol hayatı bitebilir

Bıçak altına yatıyor! Futbol hayatı bitebilir

Fenerbahçe'den kritik kayıp

Fenerbahçe'den kritik kayıp

Beşiktaş, mahkemeye verdi

Beşiktaş, mahkemeye verdi

Simone Inzaghi Kovid-19'a yakalandı

Simone Inzaghi Kovid-19'a yakalandı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

İrfan Can'ın iptal edilen goldeki sevinci olay oldu!

İrfan Can'ın iptal edilen goldeki sevinci olay oldu!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Emre Belözoğlu gelecek sezon onu getirecek!

Emre Belözoğlu gelecek sezon onu getirecek!

Galatasaray'da son dakika! Yollar ayrılıyor...

Galatasaray'da son dakika! Yollar ayrılıyor...

Şampiyonluklar F.Bahçe'ye hayırlı olsun

Şampiyonluklar F.Bahçe'ye hayırlı olsun

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.