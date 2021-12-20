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Fazıl Say'dan flaş Pereira paylaşımı

20.12.2021 08:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin önemli sanatlarından Fazıl Say Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi sonrası flaş bir paylaşımda bulundu.

Fazıl Say'dan flaş Pereira paylaşımı

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda Beşiktaş ile karşı arşıya geldi. Nefes kesen maçta Fenerbahçe, Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı.

Zirve yarışında bu beraberlikle yaran Fenerbahçe'de taraftarından tepkiler çığ gibi büyüdü.

Türkiye'nin ve dünyanın önemli piyanistlerinden olan Fazıl Say'dan derbi sonrası flaş bir paylaşım geldi. Ünlü piyanist Fenerbahçe'nin tartışılan hocası Vitor Pereira için 'Bu Vitor’u hemen … hemen…' ifadelerini kullandı.

Sarı lacivertli taraftarlar bu paylaşımı beğeni yağmuruna tuttu.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Fazıl Say Vitor Pereira
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