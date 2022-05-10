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Fazıl Say'dan İmamoğlu çıkışı! "Savunduğum için toplumdan özür dilerim"

10.05.2022 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz Turu nedeniyle başlayan tartışmada bir açıklama daha yapan Fazıl Say, İmamoğlu'na verdiği destekten ötürü pişman olduğunu dile getirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Ramazan Bayramı'nda yaptığı Karadeniz gezisi, muhalif kesimlerce tartışılmaya devam ediyor.

Karadeniz gezisinde yanında gazetecilerden Nagehan Alçı ve Ertuğrul Özkök'ü de yanında götüren İmamoğlu, büyük tepki gördü.

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Bu tepkilerden biri de ünlü piyanist Fazıl Say'dan geldi.

"O DA UZAKLARA GİTTİ! ŞİMDİ NE OLACAK?"

Say, daha önce konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "10 yıl önce yaşadığım Hayyam Retweet davasında, ceza almam için Televizyonlarda yaygara koparan, algı yaratan, ve ceza almamı da başaran gazeteci kadın, gönlümün en uzağında bile yeri yoktur. Ve onunla poz vermiş biri. O da o uzaklara gitti. Şimdi ne olacak?" demişti.

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Fazıl Say gibi çok sayıda muhalif ünlünün eleştirilerini dile getirmesinin ardından konuya değinen İmamoğlu, "Vız gelir tırıs gider" ifadesiyle bardağı iyice taşırmıştı. İmamoğlu'nun bu açıklamaları sonrası Fazıl Say, Instagram hesabından konuya ilişkin bir video yayınladı.

"MAĞDUR EDİLDİM"

Yaptığı açıklamada verdiği destekten ötürü pişman olduğunu belirten Say, İmamoğlu'nun gözünden düştüğünü ifade etti.
Son yaşanan olaylardan sonra herkes gibi şaşkın olduğunu belirten Say, ''Yakınları bile Ekrem İmamoğlu'nu eleştirirken ben onu savundum ve mağdur edildim.'' dedi.

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İmamoğlu’nu savunduğu için kamuoyundan af dileyen ünlü piyanistin açıklaması şu şekilde:

''Ekrem İmamoğlu'nun özellikle ikinci seçiminde tüm imkanlarımla destek verdim. İmamoğlu'nu herkesin eleştirdiği konularda bile desteğimi esirgemedim. Hatırlarsanız kar yağdı hayat kilitlendi İstanbul'da... O konu da bile azar işittim. Yakınları bile bunu doğru bulmuyordu. Son yaşanan olaylarda ben de hepimiz gibi şaşkınım. Cumhurbaşkanı adayı değilken neden başka şehirlerde miting yapar diye yadırgadım. Bunu basın ordusuyla yapmasını yadırgadım. Yanında taşıdığı insanları yadırgadım.

"GÖZÜMDEN DÜŞTÜ"

Büyük bir hayal kırıklığı yaşadım. Ekrem İmamoğlu'nu savunmuş biri olarak hesap verme durumu yaşattı bana. Ben de mağdur edildim kusura bakmasın. Dolayısıyla toplumlardan af diliyorum, pişmanlığımı da söylemek istiyorum. Ondan sonra vız gelir tırıs gider, akıllı olun diyerek topluma ayar vermeye kalktı. Hiç hoş olmadı. Gözümden düştüğünü belirtmek istiyorum. Bu benim kişisel görüşüm. Lütfen bunu anlayın.''


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Ekrem İmamoğlu Fazıl Say
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