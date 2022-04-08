Fazıl Say’dan 'Uysallar' yorumu! "Gurur duyulası"

Netflix'in yeni yerli dizisi 'Uysallar' gündemden düşmüyor. İlgiyle izlenen dizi için dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

İşte ünlü piyanistin o açıklaması;

İçtenlikle tavsiye ederim. İzlemeliyiz.

Şöyle;

İlk 2-3 bölümüne girmesi hepimiz için zor evet.

Ben bir yere varacağını hissederek günlerce devam ettim.

Felsefi ve sosyal açıldı bu hikaye, ve ters köşe noktalara, iyi mesajlara, deşmelere ve şahane bir finale vardı.

Müthiş oyunculuklar var.

Şimdi;

“Hangi kesmin konusu?” Diye sormayın. “Yaralarla Hesaplaşmak” ve “gerçeklik” her insanın konusudur.

İster punkçı olsun ister beyaz yakalı ister aldatan-aldatamayan kadın... Kundera’nın romanı “Varolmanın dayanılmaz hafifliği” gibi biraz. Şahane senaryo ve reji , Türkiye’den gurur duyulası diziler çıkıyor, tüm dünyadaki sanatçı dostlarıma da tavsiye edebilirim.



