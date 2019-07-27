Fazıl Say ile Ece Dağıstan düğün yaptı!

Türk klasik batı müziği piyanisti ve besteci Fazıl Say, 2012 yılından beri ilişki yaşadığı Ece Dağıstan ile birlikte Ocak ayında nikah masasına oturmuşlardı.

Say ve Dağıstan İtalya'nın Milano kentinde dünya evine girmişlerdi. Sade bir nikah töreniyle evlenen çiftin nikahını Türkiye Cumhuriyeti Milano Başkonsolusu Özgür Uludüz kıymıştı.

Çiftin nikah şahitliğini yakın dostları Kadir Dursun ve Haldun Demirhisar yaparken, Ece Dağıstan'ın nikah şahitliğini ise yakın arkadaşları Esra Erlevent ve Hande Yılmaz yapmıştı.

Fazıl Say ile Ece Dağıstan nikahtan 6 ay sonra Çeşme'de bir otelde düğün yaptı.

250 kişilik özel davete, Demet Evgar, Levent Babataş, Edhem Dirvana, Tanem Sivar, Selçuk Yöntem ile Songül Öden’in aralarında bulunduğu birçok ünlü isim katıldı.



Düğünden kareler sosyal medyada paylaşıldı.



