MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi

Uzak Şehir'in Nare’si sosyal medyayı sallıyor! 394 bin takipçili hesabından yaptığı dikkat çekici paylaşımlar beğeni topluyor

Kanal D’de pazartesi akşamları ekrana gelen ve kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Uzak Şehir dizisinin dikkat çeken karakterlerinden biri olan ‘Nare’, izleyiciler kadar sosyal medya kullanıcılarının da radarında. Genç oyuncu Sahra Şaş’ın Instagram’daki paylaşımları, hayranları tarafından büyük ilgi görüyor.

Uzak Şehir'in Nare’si sosyal medyayı sallıyor! 394 bin takipçili hesabından yaptığı dikkat çekici paylaşımlar beğeni topluyor
Begüm Özkaynak

AyNa Yapım imzası taşıyan dizinin senaryosu Gülizar Irmak’a ait. Yönetmen koltuğunda ise Ahmet Katıksız oturuyor. Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba gibi güçlü isimlerle birlikte kadroda yer alan Sahra Şaş, oyunculuğunun yanı sıra sosyal medyada da adından sıkça söz ettiriyor.

sahra1

394 BİN TAKİPÇİLİ HESAPTAN DİKKAT ÇEKEN POZLAR

Dizide Azem ve Sadakat’in kızı, Boran, Kaya ve Cihan’ın kız kardeşi Nare karakterine hayat veren Sahra Şaş, 394 bin takipçili Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor.

sahra2

Genç oyuncunun pozları takipçilerinden beğeni ve yorum yağmuruna tutuluyor.

sahra3

SAHRA ŞAŞ KİMDİR?

1994 yılında İstanbul'da doğdu. Aslen Erzincanlı olan güzel oyuncu ilk olarak Tatar Ramazan adlı dizide rol aldı. 2017 yılında Adını Kalbime Yazdım, Çoban Yıldızı ve Kadın adlı dizilerde, 2018 yılında Bizim Hikaye adlı dizide, 2020 yılında Zemheri adlı dizide, 2021 yılında Ex Aşkım adlı dizide ve Alev Alev adlı dizide, 2021 yılında İlk ve Son adlı dizilerde roller almıştır.

sahra5

İlk sinema oyunculuk deneyimi ise 2017’de Ankara Film Festivali'nde En İyi Senaryo ve En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödüllerine Martı adlı filmle olmuştur. 2018 yılında Something about that Night adlı kısa filmde rol almıştır. Oyuncu en son Dokuz Oğuz (2023) adlı dizide televizyon seyircisinin karşısına çıkmıştır.

(Milliyet)

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İmamoğlu'nu paylaştı! Takipçi sayısı düşünce...İmamoğlu'nu paylaştı! Takipçi sayısı düşünce...
Saraçhane'ye gitti! Paylaşımı gündem olduSaraçhane'ye gitti! Paylaşımı gündem oldu

Anahtar Kelimeler:
Sinem Ünsal Ozan Akbaba ayna dizi Dokuz Oğuz Sahra Şaş Uzak Şehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Eşi cezaevindeyken Dilek İmamoğlu hakkında çirkin sözler sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Eşi cezaevindeyken Dilek İmamoğlu hakkında çirkin sözler sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Cezaevinden gönderdi! "Çatışmadan uzak durun"

Cezaevinden gönderdi! "Çatışmadan uzak durun"

Saraçhane'deki bu görüntüler gündem oldu!

Saraçhane'deki bu görüntüler gündem oldu!

CHP'nin kurultay kararına iptal başvurusu!

CHP'nin kurultay kararına iptal başvurusu!

CHP'li Mehmet Tüm'e tepki! Konuşması yarım kaldı, sahneden indi: Selahattin Demirtaş sözleri protesto edildi

CHP'li Mehmet Tüm'e tepki! Konuşması yarım kaldı, sahneden indi: Selahattin Demirtaş sözleri protesto edildi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.