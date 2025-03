Uzak Şehir'in Nare’si sosyal medyayı sallıyor! 394 bin takipçili hesabından yaptığı dikkat çekici paylaşımlar beğeni topluyor

AyNa Yapım imzası taşıyan dizinin senaryosu Gülizar Irmak’a ait. Yönetmen koltuğunda ise Ahmet Katıksız oturuyor. Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba gibi güçlü isimlerle birlikte kadroda yer alan Sahra Şaş, oyunculuğunun yanı sıra sosyal medyada da adından sıkça söz ettiriyor.

394 BİN TAKİPÇİLİ HESAPTAN DİKKAT ÇEKEN POZLAR

Dizide Azem ve Sadakat’in kızı, Boran, Kaya ve Cihan’ın kız kardeşi Nare karakterine hayat veren Sahra Şaş, 394 bin takipçili Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor.

Genç oyuncunun pozları takipçilerinden beğeni ve yorum yağmuruna tutuluyor.

SAHRA ŞAŞ KİMDİR?

1994 yılında İstanbul'da doğdu. Aslen Erzincanlı olan güzel oyuncu ilk olarak Tatar Ramazan adlı dizide rol aldı. 2017 yılında Adını Kalbime Yazdım, Çoban Yıldızı ve Kadın adlı dizilerde, 2018 yılında Bizim Hikaye adlı dizide, 2020 yılında Zemheri adlı dizide, 2021 yılında Ex Aşkım adlı dizide ve Alev Alev adlı dizide, 2021 yılında İlk ve Son adlı dizilerde roller almıştır.

İlk sinema oyunculuk deneyimi ise 2017’de Ankara Film Festivali'nde En İyi Senaryo ve En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödüllerine Martı adlı filmle olmuştur. 2018 yılında Something about that Night adlı kısa filmde rol almıştır. Oyuncu en son Dokuz Oğuz (2023) adlı dizide televizyon seyircisinin karşısına çıkmıştır.

