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Fazıl Say'ın Konya konserine büyük ilgi!

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 18.01.2019 00:49 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, 13 yıl sonra Konya'da hayranlarıyla buluştu. Ünlü sanatçı, 2 bin kişinin doldurduğu salonda yeni besteleri `Truva Sonatı´ ve İzmir Süiti´ni de seslendirdi.

Fazıl Say'ın Konya konserine büyük ilgi!

Selçuklu Kongre Merkezi´nde sahne alan dünyaca ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say, Konya´da hayranlarıyla buluştu. Aylar önce biletleri tükenen konseri 2 bin kişi izledi. 13 Yıl sonra Konya´da yeniden sahne alan Fazıl Say, yeni eserleri 'Truva Sonatı' ve 'İzmir Süiti´nin yanı sıra, ünlü bestecilerin eserlerini de yorumladı.

Hayranlarına teşekkür eden piyanist Fazıl Say, "Konserin biletleri aylar öncesinden bitti. Gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ediyorum. Umarım her yıl birkaç kere konsere gelirim" diyerek Konyalı hayranlarına müjde verdi.

Fazıl Say'ın ATO Congresium'da gerçekleşecek konserine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılması bekleniyor.

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