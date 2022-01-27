MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Fazıl Say, Sezen Aksu'nun 'Avcı' şiirini besteleyecek: 'Şairinden izin aldım'

Fazıl Say, Sezen Aksu'nun 'Avcı' şiirini besteleyecek: 'Şairinden izin aldım'

27.01.2022 23:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fazıl Say, ‘Şahane Bir Şey Yaşamak’ adlı parçasının sözleri nedeniyle hedef alınan Sezen Aksu'nun yanıt olarak yazdığı 'Avcı' şiirini besteleyeceğini duyurdu. Fazıl Say yaptığı paylaşımda "Önümde 'Avcı' adındaki şiir. Nasıl bestelerim diye düşünüyorum. Merak etmeyin, şairinden izin aldım" dedi.

Fazıl Say, Sezen Aksu'nun 'Avcı' şiirini besteleyecek: 'Şairinden izin aldım'

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, 2017'de yılında yayınlanan "Şahane Bir Şey Yaşamak" adlı parçasının sözleri nedeniyle hedef alınan sanatçı Sezen Aksu'nun eleştirilere yanıt olarak yazdığı 'Avcı' şiirini besteleyeceğini duyurdu.

FAZIL SAY SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Say, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Sezen Aksu'nun şiiri bestelemeyeceğini, ondan izin aldığını söyledi. Say ayrıca, Aksu'nun "en anlamlı şiiri" olarak nitelendirdiği Avcı şiirine, 2023 için hazırladığı 'Kadın Şairler' adlı projesinde yer vereceğini de belirtti.

Say'ın Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle:

"Hepinize güzel bir gün dilerim. Sessiz bir odadayım. Önümde 'Avcı' adındaki şiir. Nasıl bestelerim diye düşünüyorum. Merak etmeyin, şairinden izin aldım. Kendisi bestelemeyecekmiş, yapmak isterim bu durumda, elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışırım layık olmak için.

Bir 'kadın şairler' projemden bahsetmiştim. 2023’e yetiştireceğim. Gülten Akın, Birhan Keskin, Nilgün Marmara, Gonca Özmen, Lale Müldür ve daha pek çok şair, genç şairler de var, 15. yüzyıldan Zeynep Hatun da var. Elbetteki Sezen Aksu da var. Ve bence en anlamlı şiiri... Çalışmaya."

fz11

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
8.5 saat uçakta mahsur kaldı! Uçağın içinden paylaştı8.5 saat uçakta mahsur kaldı! Uçağın içinden paylaştı
Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!
Canlı yayında ifşa etti! Survivor öncesi gizli buluşmaCanlı yayında ifşa etti! Survivor öncesi gizli buluşma
Anahtar Kelimeler:
Fazıl Say
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Galip Öztürk ile fotoğrafı ortaya çıkmıştı! Görevinden alındı

Galip Öztürk ile fotoğrafı ortaya çıkmıştı! Görevinden alındı

Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili 2 kişi yakalandı

Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili 2 kişi yakalandı

Son dakika: Eski Beşiktaş yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölmeden önce yaptığı paylaşım hüzne boğdu!

Son dakika: Eski Beşiktaş yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölmeden önce yaptığı paylaşım hüzne boğdu!

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı istifa etti

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı istifa etti

Tapuda yeni dönem! Türkiye genelinde yaygınlaşacak…

Tapuda yeni dönem! Türkiye genelinde yaygınlaşacak…

Piyasalarda Fed fiyatlaması başladı! Dolarda 18 ayın zirvesi…

Piyasalarda Fed fiyatlaması başladı! Dolarda 18 ayın zirvesi…

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Şoke eden iddialar! "Sen bu gece kimle yattın?"

Şoke eden iddialar! "Sen bu gece kimle yattın?"

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Hastanenin ihmali mi var? Kardeş Girik'ten olay açıklama

Hastanenin ihmali mi var? Kardeş Girik'ten olay açıklama

Servetini açıklamıştı! "Bir küpe bir yüzüğüm ve..."

Servetini açıklamıştı! "Bir küpe bir yüzüğüm ve..."

Gözyaşlarına boğuldu! "O yiğit halleri... Gitti canım"

Gözyaşlarına boğuldu! "O yiğit halleri... Gitti canım"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.