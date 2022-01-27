Fazıl Say, Sezen Aksu'nun 'Avcı' şiirini besteleyecek: 'Şairinden izin aldım'

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, 2017'de yılında yayınlanan "Şahane Bir Şey Yaşamak" adlı parçasının sözleri nedeniyle hedef alınan sanatçı Sezen Aksu'nun eleştirilere yanıt olarak yazdığı 'Avcı' şiirini besteleyeceğini duyurdu.

FAZIL SAY SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Say, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Sezen Aksu'nun şiiri bestelemeyeceğini, ondan izin aldığını söyledi. Say ayrıca, Aksu'nun "en anlamlı şiiri" olarak nitelendirdiği Avcı şiirine, 2023 için hazırladığı 'Kadın Şairler' adlı projesinde yer vereceğini de belirtti.

Say'ın Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle:

"Hepinize güzel bir gün dilerim. Sessiz bir odadayım. Önümde 'Avcı' adındaki şiir. Nasıl bestelerim diye düşünüyorum. Merak etmeyin, şairinden izin aldım. Kendisi bestelemeyecekmiş, yapmak isterim bu durumda, elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışırım layık olmak için.

Bir 'kadın şairler' projemden bahsetmiştim. 2023’e yetiştireceğim. Gülten Akın, Birhan Keskin, Nilgün Marmara, Gonca Özmen, Lale Müldür ve daha pek çok şair, genç şairler de var, 15. yüzyıldan Zeynep Hatun da var. Elbetteki Sezen Aksu da var. Ve bence en anlamlı şiiri... Çalışmaya."





