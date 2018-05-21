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Fazilet Hanım ve Kızları dizisi bitiyor mu? Final tarihi belli oldu

FAZİLET HANIM VE KIZLARI HABERLERİ  | 21.05.2018 21:18 | Son Güncelleme

Star TV'de 2. sezonuyla ekranlarda olan sevilen dizi Fazilet Hanım ve Kızları için final kararı alındı. Fazilet Hanım ve Kızları 9 Haziran'daki 50. bölümüyle ekranlara veda edecek.

Fazilet Hanım ve Kızları dizisi bitiyor mu? Final tarihi belli oldu

Yeni sezonu göremeden final yapacak olan dizilere bir yenisi daha eklendi. Star'ın Avşar Film imzalı iddialı dizisi Fazilet Hanım ve Kızları için final kararı alındı. Dizinin final bölümü önümüzdeki hafta çekilecek.

Nazan Kesal, Deniz Baysal, Afra Saraçoğlu, Mahir Günşıray, Gülsen Tuncer, Çağlar Ertuğrul, Alp Navruz, Tuğba Melis Türk, Tolga Güleç, Hazal Türesan, İdris Nebi Taşkan, Ecem Baltacı, Zerrin Nişancı, Sevinç Erol gibi isimlerin yer aldığı dizinin final bölümü önümüzdeki hafta çekilecek.

Yapımcılığını Avşar Film'in üstlendiği, yönetmenliğini Gökçen Usta'nın yaptığı, senaryosunu ise Sırma Yanık'ın kaleme aldığı "Fazilet Hanım ve Kızları" 50. bölümüyle 9 Haziran'da ekranlara veda edecek.

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Fazilet Hanım ve Kızları 13. Bölüm Fragmanı (Sezon Finali)Fazilet Hanım ve Kızları 13. Bölüm Fragmanı (Sezon Finali)
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