Fazla kiloları nedeniyle zorbalığa uğradığını itiraf eden Uluulu Mccarthy değişimiyle şaşırttı

Ergenlik dönemlerinde kilosu nedeniyle zorbalığa uğradığını belirten Mccarthy, değişimiyle sosyal medyada gündem yarattı. Yıllar boyunca fiziksel özelliklerinden dolayı acımasız ve sert yorumlara maruz kaldığını söyleyen Mccarthy tam 40 kilo verdi. Dönüşümünü 210 bin takipçisi bulunan TikTok hesabından yayınlayan Mccarthy’in yeni hali görenleri şaşırtmaya yetti.

YORUM YAĞDI

Mccarthy’in değişimini anlattığı gönderisi kısa sürede 46.3 milyon görüntülenme ve 6.9 milyon beğeni topladı. Mccarthy’in değişimi karşısında şaşkına dönen birçok kullanıcı aynı kişi olmadığını iddia etti. Sosyal medya kullanıcıları Mccarthy’e iradesi ve azmi için tebrik etmeyi ihmal etmedi.



