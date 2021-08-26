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Sosyal medya fenomeni, kilosunu eleştirenlere isyan etti! “Bu çok acı verici”

26.08.2021 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanadalı fenomen Caitlin Fladager, sosyal medya hesaplarından sık sık yaşam tüyolarını ve güzellik sırlarını paylaşıyor. Ancak takipçileri onun vücut ölçülerini ve kilosunu her defasında sert bir şekilde eleştiriyor. Fladager ise kendisiyle ilgili yapılan olumsuz eleştirilere “Bu çok acı verici” diyerek tepki gösterdi.

Sosyal medya fenomeni, kilosunu eleştirenlere isyan etti! “Bu çok acı verici”

Kanada’da yaşayan 27 yaşındaki sosyal medya fenomeni Caitlin Fladager, takipçilerinin “çok zayıf” olduğunu söyleyerek yaptığı sert eleştirilere cevap verdi. Kendisini ‘ruh sağlığı savunucusu’ olarak tanımlayan Fladager, sosyal medya hesaplarında evlilik ve annelik hakkındaki gerçekleri anlattığı paylaşımlar yapıyor. İki çocuk annesi olan fenomen ismin Instagram’da 344 bin ve TikTok’ta 2.1 milyon takipçisi bulunuyor. Popüler bir isim olmasına rağmen ise sık sık kilosu nedeniyle eleştiri oklarının hedefi oluyor.

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“HAMBURGER YE”

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Zayıf olduğu için eleştirildiğini ifade eden Fladager, “Bizlere her zaman kimsenin vücudu hakkında yorum yapmamız, birisinin kilo alıp almadığını sormamamız gerektiği öğretildi. Lütfen zayıf olmanın utanılacak bir şey olmadığını unutmayın. Yapılan yorumlara çok acı verici” dedi.

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Erkeklerin balık etli kadınlardan hoşlandığını söyleyen takipçileri kilo alması için Fladager’e hamburger yemesini tavsiye etti. Sıfır beden olmaktansa güzel ve sağlıklı olmayı tercih ettiği ifade eden takipçisine ise Fladager, fazla kiloları olan insanlarla yapılan konuşmalar gibi zayıf bireylere de hassas davranılması gerektiğini vurguladı.

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sosyal medya tiktok Instagram
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