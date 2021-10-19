Kiloları hayatını mahvetti! Dünyanın en şişman adamının yaşamı bir kez daha gündem oldu

Ölüm nedeni morbid obezite olarak kabul edilen Ricky Naputi, yemek bağımlılığı yüzünden bir hayat mücadelesi vermek zorunda kaldı. 2012 yılında hayat gözlerini yuman Naputi’nin hikâyesi bir belgeselle anlatıldı. TLC’de yayınlanan belgeselde Naputi’nin ailesi ve sevdiği kişiler onun hayatının en trajik yanlarını paylaştı.

SON SÖZLERİ YÜREK BURKTU

Çocukluğundan beri yemek ve kilo konusunda büyük sıkıntılar yaşadığını dile getiren Naputi’nin son sözleri ise, “Çok moralim bozuk. Her gün bu yatakta sıkışıp kaldım. Ayağa kalkıp yürüyemiyorum, duş bile alamıyorum, kendim için hiçbir şey yapamıyorum. En son dışarı çıkıp eğlendiğimde yedi yıl önceydi” oldu.

Belgeselde Naputi’nin kız kardeşi Tammy, annesinin sevgisini göstermek için onlara devamlı yemek yaptığından söz etti. Yemek yemenin bir sevgi çeşidi olduğunu düşünen Naputi, 20’li yaşlarından ağır bir depresyon yaşadı. Kendisini bu girdabın içinden çıkartmak için daha çok yemek yemeye karar verdi. Gün geçtikçe daha çok kilo alan Naputi, 2004 yılında hayatının aşkı Cheryl ile evliğinden ilk defa mutlu olduğunu ifade etti.

ÇOCUK SAHİBİ OLMAK İSTİYORDU

Evlendikten sonra mide ameliyatı olan Naputi, yaklaşık 80 kilo vermeyi başardı. Ancak hayatının aşkı olan Cheryl ile fazla kiloları nedeniyle gerçek anlamda cinsel bir ilişki yaşayamıyordu. En büyük hayalinin çocuk sahibi olmak istediğini dile getiren Naputi, 39 yaşında hayata gözlerini yumdu.



