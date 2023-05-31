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Fazla kilolarıyla tanıdığımız Ata Demirer'in eski halinden eser yok! Son hali dikkat çekti

31.05.2023 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Verdi kilolarla sosyal medyada sık sık gündem olan Ata Demirer'in eski halinden eser yok. Şöhret olduğu ilk günden bu yana fazla kiloları ile tanıdığımız Ata Demirer son haliyle dikkat çekti. Günden günden zayıflayan ünlü komedyen 5 ayda 22 kilo verdiğini söylemişti.

Fazla kilolarıyla tanıdığımız Ata Demirer'in eski halinden eser yok! Son hali dikkat çekti

Bursa Bülbülü, Eyvah Eyvah, Olanlar Oldu ve Hedefim Sensin gibi birçok filme imza atan ünlü komedyen Ata Demirer son haliyle sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Verdiği kilolarla dikkat çeken Demirer son paylaşımıyla yine olay oldu.

Çanakkale aşığı olan Ata Demirer bu kez İzmir'den paylaşımda bulundu. Demirer verdiği kilolarla takipçilerinden tam not aldı. Ünlü isme 'Kilo vermek çok yakıştı', 'Nasıl da zayıfladın', 'Çok iyi görünüyorsun' gibi yorumlar yapıldı.

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Daha önce "Mide ameliyatına gerek yok, biraz çenemi tutunca veriyorum ben" diyen ünlü komedyen adeta günden güne eriyor.

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Bir dönem 140 kiloya kadar çıktığı söylenen Ata Demirer'in 50 kilo verdiği konuşulmuştu. Eski görüntüsüne veda eden Demirer nasıl zayıfladığını da açıklamıştı.

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Şekerli içeceklerden uzak duran, tatlıyı kesen ve abur cubur yemeyen Demirer, 'Bu süreçte bol bol yüzmek formu tutmamı sağladı' demişti.

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Demirer "Öğlen ve akşam karbonhidrat tüketmedim, direk et - balık yani proteinle beslendim. Sabahları da 45 dakika yürüdüm. Meğersem glutenle ilgili sorunum varmış demek ki..." ifadelerini kullanmıştı.

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