HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Beyler kişisel bakımın en önemli adımı, saç ve sakal tıraşı! Sizin için en iyi tıraş makinelerini seçtik

Beyler kişisel bakımın en önemli adımı, saç ve sakal tıraşı! Sizin için en iyi tıraş makinelerini seçtik

20.05.2023 01:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kusursuz, pürüzsüz, tahrişsiz bir tıraş deneyimine ne dersiniz? Yanıtınız "Evet!" ise tıraş makinesi almanızın zamanı çoktan gelmiş demektir! Sağlıklı ve pürüzsüz bir cildin kapılarını ardına kadar açan, her erkeğin evinde olması gereken, kullanıcılarından tam not almış, tahriş etmeyen tıraş makinelerini sizin için derledik.

Beyler kişisel bakımın en önemli adımı, saç ve sakal tıraşı! Sizin için en iyi tıraş makinelerini seçtik

Saç ve sakal tıraşı, erkeklerin kişisel bakım rutinlerinin başında gelir. Eğer saç ve sakal tıraşı bir profesyonel tarafından yapılmıyorsa, kişinin cildine ve kullanımına en uygun tıraş makinesinin seçilmesi gerekir. Doğru tıraş makinesinin seçilmesi kıl dönmelerinin, küçük kesiklerin, ciltte oluşabilecek tahrişin önüne geçer. Doğru ürün tercih edilmezse ve doğru biçimde kullanılmazsa ciltte yangı, tahriş ve hatta kalıcı izler oluşabilir. Neyse ki birçok markanın tahrişi engelleme konusunda oldukça başarılı son teknoloji saç ve sakal tıraş makineleri var. Sizin için en çok tutulan markaların en sevilen ürünlerini derledik. Gelin birlikte keşfedelim.

1. İster ıslak ister kuru tıraş olun: Philips S3133/51 Tıraş Makinesi

Amazon Bahar Fırsatları’ndan Pürüzsüz bir Tıraş Deneyimi İçin Alabileceğiniz En İyi Traş Makineleri

5D dönen başlık teknolojisiyle yüzünüzle mükemmel bir uyum yakalayan Philips S3133/51 Tıraş Makinesi, kendiliğinden bilenen 27 bıçağıyla pürüzsüz bir tıraş performansı sunuyor. Tek dokunuşla açılan ve çok kolay bir kullanıma sahip olan ürün, ıslak veya kuru olarak kullanılabiliyor. Tamamen şarj olduğunda ise 60 dakika boyunca kesintisiz çalışabiliyor.

Ürünü İncele

2. Çok yönlü bir makine arayanlara: Braun 3 Serisi 300 BT BLK Kablosuz ve Kuru Kullanım Tıraş Makinesi

Amazon Bahar Fırsatları’ndan Pürüzsüz bir Tıraş Deneyimi İçin Alabileceğiniz En İyi Traş Makineleri

Braun 3 Serisi 300 BT BLK Kablosuz ve Kuru Kullanım Tıraş Makinesi, erkeklerin bütün ihtiyaçlarını karşılayabilecek tıraş makineleri arasında yer alıyor. Etkili bir tıraş performansı ve konforlu bir uygulama için üç adet flex başlık, sakal kırpma başlığı ve beş farklı tarak ile kullanıcıya ulaşıyor. Dayanıklı ve uzun ömürlü olan cihaz, kablosuz bir şekilde çalışabiliyor. Bir saatlik şarj ile 30 dakika performans sergiliyor.

Ürünü İncele

3. Asla değişim istemeyen bıçak teknolojisi: Remington Durablade Pro Sakal Kesme Makinesi

Amazon Bahar Fırsatları’ndan Pürüzsüz bir Tıraş Deneyimi İçin Alabileceğiniz En İyi Traş Makineleri

Remington Durablade Pro Sakal Kesme Makinesi, sakallarınızı düzeltmek için kullanabileceğiniz gibi tıraş olmak için de faydalanabileceğiniz bir ürün. Her boyda sakalı kesebilen ve tıraş edebilen makine, kablosuz olarak 60 dakika kesintisiz çalışabiliyor. %100 su geçirmez özelliği sayesinde ister ıslak ister kuru olarak kullanılabiliyor. Asla değişim istemeyen bıçak teknolojisi sayesinde uzun süreli kullanım sağlıyor.

Ürünü İncele

4. Su ile kolayca temizlenir: Philips QP2520/20 One Blade Hibrid Tıraş Makinesi

Amazon Bahar Fırsatları’ndan Pürüzsüz bir Tıraş Deneyimi İçin Alabileceğiniz En İyi Traş Makineleri

OneBlade teknolojisini kullanan Philips QP2520/20 One Blade Hibrid Tıraş Makinesi, yüz hatlarınız ile uyum yakalayarak her bölgeyi etkili bir şekilde düzeltme ve tıraş etme imkânı tanıyor. Sekiz saatlik şarj sonrası kesintisiz 45 dakikalık kullanım sunan ürün, üç adet takılıp çıkarılabilen tarak ile geliyor. 200 Watt gücündeki ürün ile her uzunluktaki sakalı düzeltebilir veya tıraş edebilirsiniz.

Ürünü İncele

5. Kendiliğinden bilenen bıçaklar ile mükemmel tıraş performansı: Braun Series XT 5100 Sakal Şekillendirme ve Tıraş Makinesi

Amazon Bahar Fırsatları’ndan Pürüzsüz bir Tıraş Deneyimi İçin Alabileceğiniz En İyi Traş Makineleri

Kullanımı kolay olan ve cildi tahriş etmeyen bir tıraş makinesi arıyorsanız Braun Series XT 5100 Sakal Şekillendirme ve Tıraş Makinesi tam size göre! %100 su geçirmez özellikli ürün hem ıslak hem kuru bir şekilde kullanılabiliyor. 4D bıçak teknolojisi sayesinde cilde karşı hassas davranıyor. Makinenin kendi kendini bileyen bıçakları altı ay boyunca keskin kalabiliyor. Ürünü hem yüzünüzde hem vücudunuzda kısaltma, kesme ve düzenleme için kullanabilirsiniz.

Ürünü İncele

6. Kaliteden şaşmayanların tercihi: Philips MG3710/15 Erkek Bakım Seti 6'sı 1 Arada

Amazon Bahar Fırsatları’ndan Pürüzsüz bir Tıraş Deneyimi İçin Alabileceğiniz En İyi Traş Makineleri

Philips MG3710/15 Erkek Bakım Seti 6'sı 1 Arada, kendiliğinden bilenen bıçakları ile uzun ömürlü kullanım sağlayan ürünlerden bir diğeri. Farklı uzunluklar için altı başlık ile size ulaşacak ürün sayesinde ister sinekkaydı tıraşı yapabilir ister sadece sakallarınızı düzeltebilirsiniz. Ürün, 16 saatlik şarjla 60 dakika boyunca çalışabilir. Modelin kablosuz olması sayesinde pratiklik sunduğunu da belirtelim!

Ürünü İncele

7. En inatçı sakallarla dahi başa çıkmanın yolu: Remington Elektrikli Tıraş Makinesi

Amazon Bahar Fırsatları’ndan Pürüzsüz bir Tıraş Deneyimi İçin Alabileceğiniz En İyi Traş Makineleri

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Remington Elektrikli Tıraş Makinesi, turbo modu sayesinde en zor bölgelerle bile kolay bir şekilde başa çıkmanızı sağlıyor. Hassas bir tıraş için Comfortspin başlık teknolojisine sahip ürün, cildinizde tahrişe neden olmadan pürüzsüz bir tıraş deneyimi sunuyor. Modelin LiftLogic bıçakları, sakalın en dip noktasından tahriş etmeden kesme teknolojisi sunduğu gibi antimikrobiyal bir koruma da vadediyor. Ürün, tek şarjla 60 dakika kullanılabiliyor.

Ürünü İncele

8. Philips HC3525/15 Saç Kesme Makinesi ile evde tıraş olmak çok kolay

Saçlarını evinde tıraş etmek isteyenler için en iyi saç tıraş makinesi çeşitleri

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

En iyi saç tıraş makinesi markaları arasında yer alan Philips'in HC3525/15 Saç Kesme Makinesi, bıçakların birbirine sürtmesini azaltarak motoru ve pil ömrünü korur. Böylelikle daha uzun ömürlü kullanım ve düşük pil tüketimi sunar. Kendiliğinden bilenen bıçakları sayesinde son derece uzun süreler keskin yapısını korur. 5 yıl sonra bile ilk günkü gibi kesme garantisi vadeder. Ürün, kolay bakımı sayesinde herhangi bir şekilde yağlama gibi uygulamalara ihtiyaç duymaz. Kaliteli saç tıraş makinesi ile evde saçlarınızı çok kolayca kesebilir, istediğiniz saç modellerini kusursuz bir şekilde uygulayabilirsiniz.

Ürünü İncele

9. Profesyonel bakım isteyenlere: Braun Hc5090 Saç Kesme Makinesi

Saçlarını evinde tıraş etmek isteyenler için en iyi saç tıraş makinesi çeşitleri

İki farklı düzenleme aparatıyla gelen Braun Hc5090 Saç Kesme Makinesi, ayarlanabilir başlığı sayesinde 17 farklı uzunlukta saç kesimi yapabilir. Güçlü çift pil ile uzun süre yüksek performans sergiler. Makine, hatasız bir saç modelini evde kendisi yaratmak isteyenler için ideal ürünler arasında yer alır. Üstelik cihaz, son kullanılan kesim uzunluğunu hafızasında tutarak saç kesiminde size asistanlık eder. Su geçirmez yapısıyla musluk altında yıkayarak kolayca temizleyebilirsiniz. En iyi profesyonel saç tıraş makinesi seçenekleri arasında öne çıkan modeli incelemeden alacağınız ürüne karar vermeyin.

Ürünü İncele

10. İster ıslak ister kuru kullanımı ile çok pratik: Philips Vücut Bakım Seti

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıkanlar için ömürlük en iyi vücut tıraş makineleri

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

En iyi vücut tıraş makinesi denilince akla ilk gelen markalardan olan Philips, küçük ve hassas bölgelere rahatlıkla uygulanabilen ürünlere sahip. Philips Vücut Bakım Seti, hem ıslak hem kuru çalışma performansı ile ön plana çıkar. Duşta kullanıma uygun olan bu model, bir adet kalem pil ile çalışır. Cilt koruma sistemi sayesinde hareket hâlinde kullanılsa dahi ürün cilde herhangi bir zarar vermeden tüyleri kolaylıkla tıraş eder. Tüylerinizi sıfıra yakın seviyede canınızı yakmadan tıraş etmek istiyorsanız bu ürüne bir şans verebilirsiniz.

Ürünü İncele

11. Uzman performansı: Babyliss Japanese Steel Dijital Saç Kesme Makinesi

Saçlarını evinde tıraş etmek isteyenler için en iyi saç tıraş makinesi çeşitleri

Benzersiz bir saç kesme performansı sunan ve saç için en iyi tıraş makinesi seçenekleri arasında yer alan Babyliss Japanese Steel Dijital Saç Kesme Makinesi, 160 dakika boyunca kablosuz kullanım imkânı sunar. Üzerinde yer alan dijital ekrandan kalan pil süresi kolaylıkla okunabilir. Kesme başlığı çıkarılarak su altında yıkanabilir. Keskin ve paslanmaz Japon çeliği kullanılarak üretilen cihaz, sizi yarı yolda bırakmaz. Saç kesme konusunda yüksek performans sergileyen ürün; temizlik fırçası, bakım yağı, sert plastik saklama çantası ve kesme tarağıyla gönderilir. Ürün, ayarlanabilir bıçak boyuyla saçlarınıza istediğiniz şekli kolayca vermenizi sağlar.

Ürünü İncele

12. Temizlemesi ve kullanımı kolay: Philips HC5630/15 Yıkanabilir Saç Kesme Makinesi

Saçlarını evinde tıraş etmek isteyenler için en iyi saç tıraş makinesi çeşitleri

Gelişmiş dualcut özelliği ile her türlü saçı kesebilme özelliğine sahip bir ürün ile karşınızdayız. Philips HC5630/15 Yıkanabilir Saç Kesme Makinesi, iki taraflı kesici ünite özelliği ile tek taraflı kesim yapan ürünlerden çok daha hızlı ve etkili bir kesim yapar. Turbo modu düğmesi sayesinde kalın ve sert saçları bile etkili bir şekilde keserek yüksek performans sergiler. Bir saatlik şarjla 90 dakikaya kadar kullanım imkânı sunar. Kendi kendini bileyen paslanmaz çelik bıçakları ile uzun süre kullanım imkânı verir. Üç farklı boy kesme tarağı ve taşıma kılıfıyla gelen ürünü her yere rahatlıkla taşıyabilirsiniz.

Ürünü İncele

İlginizi Çekebilir

Kişisel bakımına önem verenler buraya! İndirimler bitmeden alın

Kişisel bakımına önem verenler buraya! İndirimler bitmeden alın

 Pürüzsüz bir tıraş deneyimi için mutlaka deneyin! Şu an indirimde olan tıraş makineleri

Pürüzsüz bir tıraş deneyimi için mutlaka deneyin! Şu an indirimde olan tıraş makineleri

 O bir klasik! Puma'nın Suede Classic modeli şimdi indirimde, kaçırmayın

O bir klasik! Puma'nın Suede Classic modeli şimdi indirimde, kaçırmayın

 Her ihtiyaca ve beğeniye uygun en çok satan ürünleri sizin için seçtik

Her ihtiyaca ve beğeniye uygun en çok satan ürünleri sizin için seçtik

 Levi's, Calvin Klein, Tommy Hilfiger... %50'ye varan indirim

Levi's, Calvin Klein, Tommy Hilfiger... %50'ye varan indirim

 Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Tommy Hilfiger yağmurlukta 950 TL üzeri indirim! Bu fırsat kaçmaz

Tommy Hilfiger yağmurlukta 950 TL üzeri indirim! Bu fırsat kaçmaz

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
tıraş makinesi braun tıraş makinesi erkek tıraş makinesi philips tıraş makinesi tıraş vücut tıraş makinesi

İş birliği İçerikleri

Mutfakların yıldızı Cosori airfryerda indirim! Fırsatı kaçırmayın

Mutfakların yıldızı Cosori airfryerda indirim! Fırsatı kaçırmayın

Rahatlığına hayran kalacağınız Camper ayakkabıda 420 TL'nin üzerinde indirim!

Rahatlığına hayran kalacağınız Camper ayakkabıda 420 TL'nin üzerinde indirim!

Yargı dizisinin Ceylin'inin sezon finalinde giydiği kıyafetler çok konuşulmuştu!

Yargı dizisinin Ceylin'inin sezon finalinde giydiği kıyafetler çok konuşulmuştu!

Her ihtiyaca ve beğeniye uygun en çok satan ürünleri sizin için seçtik

Her ihtiyaca ve beğeniye uygun en çok satan ürünleri sizin için seçtik

Dilan Polat öneriyor! Leke, çil, kararma gibi sorunlarınızdan kurtulmak için...

Dilan Polat öneriyor! Leke, çil, kararma gibi sorunlarınızdan kurtulmak için...

Düşük maliyetle mutfağınızı baştan aşağı yenileyebilirsiniz! Nasıl mı? İşte yanıtı!

Düşük maliyetle mutfağınızı baştan aşağı yenileyebilirsiniz! Nasıl mı? İşte yanıtı!

Tümünü Gör
Düşük maliyetle mutfağınızı baştan aşağı yenileyebilirsiniz! Nasıl mı? İşte yanıtı!

Düşük maliyetle mutfağınızı baştan aşağı yenileyebilirsiniz! Nasıl mı? İşte yanıtı!

Üniversite sınavına hazırlananlar için en iyi AYT denemeleri

Üniversite sınavına hazırlananlar için en iyi AYT denemeleri

Levi's, Calvin Klein, Tommy Hilfiger... %50'ye varan indirim

Levi's, Calvin Klein, Tommy Hilfiger... %50'ye varan indirim

Moda severler buraya! Neslihan Atagül'ün çok beğenilen o ceketine benzer alternatifleri sizin için seçtik

Moda severler buraya! Neslihan Atagül'ün çok beğenilen o ceketine benzer alternatifleri sizin için seçtik

Makyaj çantanızda mutlaka olmalı! Kıvrık kirpiklerin sırrı...

Makyaj çantanızda mutlaka olmalı! Kıvrık kirpiklerin sırrı...

Son dönemin popüler clean girl makyaj trendiyle tanışın, yaza damga vurun

Son dönemin popüler clean girl makyaj trendiyle tanışın, yaza damga vurun

Tümünü Gör
Son dönemin popüler clean girl makyaj trendiyle tanışın, yaza damga vurun

Son dönemin popüler clean girl makyaj trendiyle tanışın, yaza damga vurun

Evinizin odalarını geniş göstermenin çok basit bir yolu var!

Evinizin odalarını geniş göstermenin çok basit bir yolu var!

Tommy Hilfiger yağmurlukta 950 TL üzeri indirim! Bu fırsat kaçmaz

Tommy Hilfiger yağmurlukta 950 TL üzeri indirim! Bu fırsat kaçmaz

BB, CC kremlere elveda! Sizin için en iyi renkli güneş kremlerini seçtik

BB, CC kremlere elveda! Sizin için en iyi renkli güneş kremlerini seçtik

Dayanıklılığıyla sizi şaşırtacak! Bu takma tırnaklara bayılacaksınız

Dayanıklılığıyla sizi şaşırtacak! Bu takma tırnaklara bayılacaksınız

Kahvaltı yapmaya vakit bulamıyorsanız, bu doyurucu alternatiflere mutlaka göz atın

Kahvaltı yapmaya vakit bulamıyorsanız, bu doyurucu alternatiflere mutlaka göz atın

Tümünü Gör

Benzer Kişisel Bakım İçerikleri

Dilan Polat öneriyor! Leke, çil, kararma gibi sorunlarınızdan kurtulmak için...

Dilan Polat öneriyor! Leke, çil, kararma gibi sorunlarınızdan kurtulmak için...

Son dönemin popüler clean girl makyaj trendiyle tanışın, yaza damga vurun

Son dönemin popüler clean girl makyaj trendiyle tanışın, yaza damga vurun

Makyaj çantanızda mutlaka olmalı! Kıvrık kirpiklerin sırrı...

Makyaj çantanızda mutlaka olmalı! Kıvrık kirpiklerin sırrı...

BB, CC kremlere elveda! Sizin için en iyi renkli güneş kremlerini seçtik

BB, CC kremlere elveda! Sizin için en iyi renkli güneş kremlerini seçtik

Güzelliğine düşkün annelere hediye edebileceğiniz cilt bakım ve makyaj ürünleri

Güzelliğine düşkün annelere hediye edebileceğiniz cilt bakım ve makyaj ürünleri

Dayanıklılığıyla sizi şaşırtacak! Bu takma tırnaklara bayılacaksınız

Dayanıklılığıyla sizi şaşırtacak! Bu takma tırnaklara bayılacaksınız

Tümünü Gör

Diğer Haberler

ABD harekete geçti! Başına 10 milyon dolar ödül koydu

ABD başına 10 milyon dolar ödül koydu

Tamamlandığını duyurmuştu! Kuzey Kore fotoğraflarını yayınladı... Kim Jong-Un ise kızı Kim Ju-Ae ile birlikte yerinde inceledi

Tamamlandığını duyurmuştu! Kuzey Kore fotoğraflarını yayınladı

ABD'de o eyaletten TikTok kararı! Yasaklayan ilk yerel yönetim oldu

ABD'de o eyaletten TikTok kararı!

Apple'ın WWDC programıyla ilgili dikkat çeken detayı Twitter'dan paylaştı! İddialar birbiri ardına geldi

Dikkat çeken detayı Twitter'dan paylaştı! İddialar birbiri ardına geldi

Ali Karni ve Rayyane Bernavi... Suudi Arabistanlı iki astronotun uzay yolculuğu için hazırlıklar tamam!

Ali Karni ve Rayyane Bernavi... Onların yolculuğu için hazırlıklar tamam

Dikkat! Google politikasını güncelledi: Hesabınız silinebilir

Dikkat! Google politikasını güncelledi: Hesabınız silinebilir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.