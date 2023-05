Beyler kişisel bakımın en önemli adımı, saç ve sakal tıraşı! Sizin için en iyi tıraş makinelerini seçtik

Saç ve sakal tıraşı, erkeklerin kişisel bakım rutinlerinin başında gelir. Eğer saç ve sakal tıraşı bir profesyonel tarafından yapılmıyorsa, kişinin cildine ve kullanımına en uygun tıraş makinesinin seçilmesi gerekir. Doğru tıraş makinesinin seçilmesi kıl dönmelerinin, küçük kesiklerin, ciltte oluşabilecek tahrişin önüne geçer. Doğru ürün tercih edilmezse ve doğru biçimde kullanılmazsa ciltte yangı, tahriş ve hatta kalıcı izler oluşabilir. Neyse ki birçok markanın tahrişi engelleme konusunda oldukça başarılı son teknoloji saç ve sakal tıraş makineleri var. Sizin için en çok tutulan markaların en sevilen ürünlerini derledik. Gelin birlikte keşfedelim.

1. İster ıslak ister kuru tıraş olun: Philips S3133/51 Tıraş Makinesi

5D dönen başlık teknolojisiyle yüzünüzle mükemmel bir uyum yakalayan Philips S3133/51 Tıraş Makinesi, kendiliğinden bilenen 27 bıçağıyla pürüzsüz bir tıraş performansı sunuyor. Tek dokunuşla açılan ve çok kolay bir kullanıma sahip olan ürün, ıslak veya kuru olarak kullanılabiliyor. Tamamen şarj olduğunda ise 60 dakika boyunca kesintisiz çalışabiliyor.

2. Çok yönlü bir makine arayanlara: Braun 3 Serisi 300 BT BLK Kablosuz ve Kuru Kullanım Tıraş Makinesi

Braun 3 Serisi 300 BT BLK Kablosuz ve Kuru Kullanım Tıraş Makinesi, erkeklerin bütün ihtiyaçlarını karşılayabilecek tıraş makineleri arasında yer alıyor. Etkili bir tıraş performansı ve konforlu bir uygulama için üç adet flex başlık, sakal kırpma başlığı ve beş farklı tarak ile kullanıcıya ulaşıyor. Dayanıklı ve uzun ömürlü olan cihaz, kablosuz bir şekilde çalışabiliyor. Bir saatlik şarj ile 30 dakika performans sergiliyor.

3. Asla değişim istemeyen bıçak teknolojisi: Remington Durablade Pro Sakal Kesme Makinesi

Remington Durablade Pro Sakal Kesme Makinesi, sakallarınızı düzeltmek için kullanabileceğiniz gibi tıraş olmak için de faydalanabileceğiniz bir ürün. Her boyda sakalı kesebilen ve tıraş edebilen makine, kablosuz olarak 60 dakika kesintisiz çalışabiliyor. %100 su geçirmez özelliği sayesinde ister ıslak ister kuru olarak kullanılabiliyor. Asla değişim istemeyen bıçak teknolojisi sayesinde uzun süreli kullanım sağlıyor.

4. Su ile kolayca temizlenir: Philips QP2520/20 One Blade Hibrid Tıraş Makinesi

OneBlade teknolojisini kullanan Philips QP2520/20 One Blade Hibrid Tıraş Makinesi, yüz hatlarınız ile uyum yakalayarak her bölgeyi etkili bir şekilde düzeltme ve tıraş etme imkânı tanıyor. Sekiz saatlik şarj sonrası kesintisiz 45 dakikalık kullanım sunan ürün, üç adet takılıp çıkarılabilen tarak ile geliyor. 200 Watt gücündeki ürün ile her uzunluktaki sakalı düzeltebilir veya tıraş edebilirsiniz.

5. Kendiliğinden bilenen bıçaklar ile mükemmel tıraş performansı: Braun Series XT 5100 Sakal Şekillendirme ve Tıraş Makinesi

Kullanımı kolay olan ve cildi tahriş etmeyen bir tıraş makinesi arıyorsanız Braun Series XT 5100 Sakal Şekillendirme ve Tıraş Makinesi tam size göre! %100 su geçirmez özellikli ürün hem ıslak hem kuru bir şekilde kullanılabiliyor. 4D bıçak teknolojisi sayesinde cilde karşı hassas davranıyor. Makinenin kendi kendini bileyen bıçakları altı ay boyunca keskin kalabiliyor. Ürünü hem yüzünüzde hem vücudunuzda kısaltma, kesme ve düzenleme için kullanabilirsiniz.

6. Kaliteden şaşmayanların tercihi: Philips MG3710/15 Erkek Bakım Seti 6'sı 1 Arada

Philips MG3710/15 Erkek Bakım Seti 6'sı 1 Arada, kendiliğinden bilenen bıçakları ile uzun ömürlü kullanım sağlayan ürünlerden bir diğeri. Farklı uzunluklar için altı başlık ile size ulaşacak ürün sayesinde ister sinekkaydı tıraşı yapabilir ister sadece sakallarınızı düzeltebilirsiniz. Ürün, 16 saatlik şarjla 60 dakika boyunca çalışabilir. Modelin kablosuz olması sayesinde pratiklik sunduğunu da belirtelim!

7. En inatçı sakallarla dahi başa çıkmanın yolu: Remington Elektrikli Tıraş Makinesi

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Remington Elektrikli Tıraş Makinesi, turbo modu sayesinde en zor bölgelerle bile kolay bir şekilde başa çıkmanızı sağlıyor. Hassas bir tıraş için Comfortspin başlık teknolojisine sahip ürün, cildinizde tahrişe neden olmadan pürüzsüz bir tıraş deneyimi sunuyor. Modelin LiftLogic bıçakları, sakalın en dip noktasından tahriş etmeden kesme teknolojisi sunduğu gibi antimikrobiyal bir koruma da vadediyor. Ürün, tek şarjla 60 dakika kullanılabiliyor.

8. Philips HC3525/15 Saç Kesme Makinesi ile evde tıraş olmak çok kolay

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

En iyi saç tıraş makinesi markaları arasında yer alan Philips'in HC3525/15 Saç Kesme Makinesi, bıçakların birbirine sürtmesini azaltarak motoru ve pil ömrünü korur. Böylelikle daha uzun ömürlü kullanım ve düşük pil tüketimi sunar. Kendiliğinden bilenen bıçakları sayesinde son derece uzun süreler keskin yapısını korur. 5 yıl sonra bile ilk günkü gibi kesme garantisi vadeder. Ürün, kolay bakımı sayesinde herhangi bir şekilde yağlama gibi uygulamalara ihtiyaç duymaz. Kaliteli saç tıraş makinesi ile evde saçlarınızı çok kolayca kesebilir, istediğiniz saç modellerini kusursuz bir şekilde uygulayabilirsiniz.

9. Profesyonel bakım isteyenlere: Braun Hc5090 Saç Kesme Makinesi

İki farklı düzenleme aparatıyla gelen Braun Hc5090 Saç Kesme Makinesi, ayarlanabilir başlığı sayesinde 17 farklı uzunlukta saç kesimi yapabilir. Güçlü çift pil ile uzun süre yüksek performans sergiler. Makine, hatasız bir saç modelini evde kendisi yaratmak isteyenler için ideal ürünler arasında yer alır. Üstelik cihaz, son kullanılan kesim uzunluğunu hafızasında tutarak saç kesiminde size asistanlık eder. Su geçirmez yapısıyla musluk altında yıkayarak kolayca temizleyebilirsiniz. En iyi profesyonel saç tıraş makinesi seçenekleri arasında öne çıkan modeli incelemeden alacağınız ürüne karar vermeyin.

10. İster ıslak ister kuru kullanımı ile çok pratik: Philips Vücut Bakım Seti

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

En iyi vücut tıraş makinesi denilince akla ilk gelen markalardan olan Philips, küçük ve hassas bölgelere rahatlıkla uygulanabilen ürünlere sahip. Philips Vücut Bakım Seti, hem ıslak hem kuru çalışma performansı ile ön plana çıkar. Duşta kullanıma uygun olan bu model, bir adet kalem pil ile çalışır. Cilt koruma sistemi sayesinde hareket hâlinde kullanılsa dahi ürün cilde herhangi bir zarar vermeden tüyleri kolaylıkla tıraş eder. Tüylerinizi sıfıra yakın seviyede canınızı yakmadan tıraş etmek istiyorsanız bu ürüne bir şans verebilirsiniz.

11. Uzman performansı: Babyliss Japanese Steel Dijital Saç Kesme Makinesi

Benzersiz bir saç kesme performansı sunan ve saç için en iyi tıraş makinesi seçenekleri arasında yer alan Babyliss Japanese Steel Dijital Saç Kesme Makinesi, 160 dakika boyunca kablosuz kullanım imkânı sunar. Üzerinde yer alan dijital ekrandan kalan pil süresi kolaylıkla okunabilir. Kesme başlığı çıkarılarak su altında yıkanabilir. Keskin ve paslanmaz Japon çeliği kullanılarak üretilen cihaz, sizi yarı yolda bırakmaz. Saç kesme konusunda yüksek performans sergileyen ürün; temizlik fırçası, bakım yağı, sert plastik saklama çantası ve kesme tarağıyla gönderilir. Ürün, ayarlanabilir bıçak boyuyla saçlarınıza istediğiniz şekli kolayca vermenizi sağlar.

12. Temizlemesi ve kullanımı kolay: Philips HC5630/15 Yıkanabilir Saç Kesme Makinesi

Gelişmiş dualcut özelliği ile her türlü saçı kesebilme özelliğine sahip bir ürün ile karşınızdayız. Philips HC5630/15 Yıkanabilir Saç Kesme Makinesi, iki taraflı kesici ünite özelliği ile tek taraflı kesim yapan ürünlerden çok daha hızlı ve etkili bir kesim yapar. Turbo modu düğmesi sayesinde kalın ve sert saçları bile etkili bir şekilde keserek yüksek performans sergiler. Bir saatlik şarjla 90 dakikaya kadar kullanım imkânı sunar. Kendi kendini bileyen paslanmaz çelik bıçakları ile uzun süre kullanım imkânı verir. Üç farklı boy kesme tarağı ve taşıma kılıfıyla gelen ürünü her yere rahatlıkla taşıyabilirsiniz.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.