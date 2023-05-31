Fiyatı 1525 TL'ye düştü! Puma'nın sevilen spor ayakkabısında %39 indirim

Her hava koşuluna uygun, kaliteli ve uzun yıllar giyebileceğiniz bir ayakkabı mı arıyorsunuz? Yanıtınız, "Evet" ise doğru yerdesiniz. Doğadan ilham alan tasarımıyla günlük kıyafetlerinize mükemmel uyum sağlayacak PUMA'nın X-Ray Speed Open Road Low Boot modelinde kısa süreliğine %39 indirim başladı. Hem kadınların hem de erkeklerin sıklıkla tercih ettiği bu ayakkabıya, hazır indirimde varken bir şans vermeye ne dersiniz? İşte detaylar!

En sevilen unisex modeller arasında: PUMA X-Ray Speed Open Road Low Boot

Ürün özellikleri

Yüksek kaliteli malzemelerden üretilmiştir.

Üst kısmı en az %20 oranında, alt kısmı ise en az %10 oranında geri dönüştürülmüş malzemeden yapılmıştır.

Ekstra kalın topuk dolgusu yumuşak yastıklama desteğine sahiptir.

Ayak kısmında kullanılan koruyucu katmanlar sağlam bir destek sunar.

Yırtılmaz saya

Isı ile preslenmiş ve üzerine dikilmiş yüzeyler

Benekli CMEVA orta taban

Kauçuk dış taban

İki renkli bağcık

Kullanıcı yorumları

"Gayet rahat ve güzel ayakkabı. Güvenle alabilirsiniz, tam numaranızı alın derim."

"Bayıldım. Uzun zamandır istiyordum zaten. Tam kalıp, renkler aynı göründüğü gibi."

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