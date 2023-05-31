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Fiyatı 1525 TL'ye düştü! Puma'nın sevilen spor ayakkabısında %39 indirim

31.05.2023 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ayaklarınıza konfor getirecek, günlük kombinlerinize şıklık katacak Puma'nın X-Ray Speed Open Road Low Boot modelindeki %39 indirim sizleri bekliyor. Konforlu bir yürüyüş deneyimi için olmazsa olmaz bu ayakkabıyı kaçırmayın!

Fiyatı 1525 TL'ye düştü! Puma'nın sevilen spor ayakkabısında %39 indirim

Her hava koşuluna uygun, kaliteli ve uzun yıllar giyebileceğiniz bir ayakkabı mı arıyorsunuz? Yanıtınız, "Evet" ise doğru yerdesiniz. Doğadan ilham alan tasarımıyla günlük kıyafetlerinize mükemmel uyum sağlayacak PUMA'nın X-Ray Speed Open Road Low Boot modelinde kısa süreliğine %39 indirim başladı. Hem kadınların hem de erkeklerin sıklıkla tercih ettiği bu ayakkabıya, hazır indirimde varken bir şans vermeye ne dersiniz? İşte detaylar!

En sevilen unisex modeller arasında: PUMA X-Ray Speed Open Road Low Boot

Adsız tasarım - 2023-05-31T104747.842

Ürün özellikleri

  • Yüksek kaliteli malzemelerden üretilmiştir.
  • Üst kısmı en az %20 oranında, alt kısmı ise en az %10 oranında geri dönüştürülmüş malzemeden yapılmıştır.
  • Ekstra kalın topuk dolgusu yumuşak yastıklama desteğine sahiptir.
  • Ayak kısmında kullanılan koruyucu katmanlar sağlam bir destek sunar.
  • Yırtılmaz saya
  • Isı ile preslenmiş ve üzerine dikilmiş yüzeyler
  • Benekli CMEVA orta taban
  • Kauçuk dış taban
  • İki renkli bağcık

Kullanıcı yorumları

  • "Gayet rahat ve güzel ayakkabı. Güvenle alabilirsiniz, tam numaranızı alın derim."

  • "Bayıldım. Uzun zamandır istiyordum zaten. Tam kalıp, renkler aynı göründüğü gibi."
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