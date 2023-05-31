Fiyatı 1525 TL'ye düştü! Puma'nın sevilen spor ayakkabısında %39 indirim

Her hava koşuluna uygun, kaliteli ve uzun yıllar giyebileceğiniz bir ayakkabı mı arıyorsunuz? Yanıtınız, "Evet" ise doğru yerdesiniz. Doğadan ilham alan tasarımıyla günlük kıyafetlerinize mükemmel uyum sağlayacak PUMA'nın X-Ray Speed Open Road Low Boot modelinde kısa süreliğine %39 indirim başladı. Hem kadınların hem de erkeklerin sıklıkla tercih ettiği bu ayakkabıya, hazır indirimde varken bir şans vermeye ne dersiniz? İşte detaylar!
Ürün özellikleri
Kullanıcı yorumları
"Gayet rahat ve güzel ayakkabı. Güvenle alabilirsiniz, tam numaranızı alın derim."
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