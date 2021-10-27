Eğer bu besinleri tüketirseniz anksiyete krizi geçirebilirsiniz! Çok dikkatli olun...

Anksiyete bozukluğu yaşayan kişilerde, sürekli ve yoğun bir endişe haline rastlanır. Bu kişilerin duyduğu korku sonrasında panikatak krizlerine dönüşebilir ve günlük aktivitelerini sekteye uğratabilir. Peki kişileri bu hâle getiren besinler ve içecekler neler? İşte dikkat edilmesi gereken detaylar…

KAFEİNSİZ GÜNE BAŞLAYAMAYANLAR DERNEĞİ

Kafein anksiyeteyi arttırmada başı çeker. Sizleri sabahları yataktan kaldırabilecek kafein, aynı zamanda anksiyeteyi ciddi anlamda tetikler. Ayrıca kafein sadece kahvede değil; çikolata, bazı çaylar ve çikolatada da bulunur. Fazla kahve tüketimine bağlı olarak zor uyuma, baş dönmesi, gerginlik ve kalp çarpıntısı ortaya çıkar. Ayrıca bütün bunlar anksiyete belirtileri arasında yer alır, yani bu belirtileri hissetmeye başladığınız takdirde panik yapar ve kısır döngüye girersiniz. Endişenizi tetikleyecek durumlarda kafein tüketmemenizi öneririz. Bunun yerine doktorunuzun onay verdiği içecekleri tüketebilirsiniz.

FAST FOOD: BİR YAŞAM FELSEFESİ

Ucuzluğu ve kolay erişilebilirliği göz önüne alındığında fast food kulağa harika bir alternatif gibi gelir. Fakat zihinsel ve fiziksel anlamda zararlarını öğrendikçe aslında o kadar da iyi olmadığını anlarız. Bir dergide 2012 yılında yapılan bir araştırma sonucuna göre fast food tüketenlerin tüketmeyenlere göre depresyona yakalanma olasılığı yüzde 51 daha fazla.

ÇOCUKLARIN BAYILDIĞI ABUR CUBURLAR

Abur cubur yemeyi sevmeyen insana henüz rastlamadık. Ancak bu lezzetli atıştırmalıkları yerken ölçülü olmak gerek, aksi hâlde içeriğindeki bileşenler anksiyeteye sebep olabilir. Bu yüzden canınız atıştırmalık bir şeyler çektiğinde daha sağlıklı atıştırmalıkları tercih etmelisiniz.

GLÜTENLİ ÜRÜNLER

Yemek kültürünün büyük bir parçası olan glüten büyük bir kaygı tetikleyicisi. Buna çözüm bulmak için arpa, çavdar ve buğday ürünlerini azaltmak iyi bir hamle olabilir. Glütenli ürünler yerine sebze makarnalarını ve normal patates yerine tatlı patates ile hazırlanmış yemekleri tercih edebilirsiniz.

