FB TV sunucusu Dilay Kemer hayatını kaybetti

FB TV'nin sevilen yüzü Dilay Kemer hayatını kaybetti. 32 yaşında kansere yenik düşen Dilay Kemer, ilik nakli olup eski sağlığına kavuştuktan kısa bir süre sonra 2. kez kansere yakalandığını sosyal medya hesabından duyurmuştu

FB TV sunucusu Dilay Kemer'den kötü haber geldi. Bir süredir kanserle mücadele eden ve geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma kaldırılan Dilay Kemer hayatını kaybetti.

Dilay Kemer'in ailesi kızlarının vefat haberini sosyal medyadan verdi. Kemer'in Instagram hesabından yapılan paylaşımda 'Biricik kızımızı, canımızı, Dilayımızı kaybettik' denildi.

Yoğun bakımda olan Dilay Kemer için FB TV'nin resmi Twitter adresinden yapılan açıklamada "Kanalımızın sevilen yüzü Dilay Kemer’e acil şifalar diliyoruz. Dualarımız ve kalbimiz seninle!" ifadeleri kullanılmıştı.

İKİNCİ KEZ YAKALANDIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Dilay Kemer kendisine ait sosyal medya hesabından bir fotoğrafını paylaşarak, "Herkese merhaba, İlk defa bir tbt gününde hastalık zamanından bir şey paylaşmak istedim. 30.08.2018’e ait bu fotoğraf, ilk tedavi-kemoterapi günüm... Aradan geçen 1,5 yılda sayamadığım kadar daha tedavi aldım, hem fiziksel hem ruhsal çok değiştim ama umuyorum ki artık bugün son. Allah’ın izniyle bugün 2. kez ilik nakli oluyorum. Bundan sonraki sürecin uyumlu, kolay, sağlıklı geçmesi için dualarınızı, enerjilerini bekliyorum, gücünüze ihtiyacım var, bana bugüne kadar sevginizi hissettiren güzel kalplerinizden öpüyorum" ifadelerini kullanmıştı.





