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Dilay Kemer kimdir? Dilay Kemer kaç yaşındaydı? Dilay Kemer neden öldü?

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 30.10.2020 09:57 | Son Güncelleme

FB TV’nin sevilen sunucusu Dilay Kemer yaşamını yitirdi. Bir süredir kanser tedavisi devam eden ve çok sayıda insanın Dilay Kemer sağlık durumu hakkında araştırma yaptığı Kemer, 32 yaşında kansere yenik düştü. Şimdi, çok sayıda kişi tarafından Dilay Kemer kimdir şeklinde araştırmalar yapılıyor. Peki, Dilay Kemer neden öldü? Dilay Kemer kaç yaşındaydı? İşte tüm merak edilenler…

Dilay Kemer kimdir? Dilay Kemer kaç yaşındaydı? Dilay Kemer neden öldü?

FB TV’nin en sevilen sunucularından bir tanesi olan ve son dönemde mücadele ettiği hastalık ile ilgili olarak sık sık gündeme gelen Dilay Kemer yaşamını kaybetti. Vefat haberinin ardından çok sayıda FB TV izleyicisi Dilay Kemer neden öldü sorusunun yanıtını merak etmeye başladı. Peki, Dilay Kemer ne kanseri oldu? Dilay Kemer kaç yaşındaydı? İşte detaylar...

ÜZÜCÜ HABER, HESABINDAN YAPILAN PAYLAŞIMLA VERİLDİ

Kansere yenik düşen ünlü isim, daha önce ilik nakli olmuş ancak eski sağlığına kavuştuktan bir süre sonra yeniden kansere yakalandığının haberini vermişti. Ekranların ve spor camiasının sevilen isimlerinden olan Dilay Kemer son durumu ile ilgili olarak sevenleri tarafından sık sık araştırılıyordu. Dilay Kemer sağlık durumu hakkında belirli aralıklarla Instagram hesabından bilgi verirken sevenleri ve Fenerbahçe camiası ise ondan gelecek güzel haberleri bekliyordu.

dilay kemer

Ancak bugün sabah saatlerinde Kemer’in Instagram hesabından yapılan açıklamaya göre Dilay Kemer kanser ile olan mücadelesinde yenik düştü. Paylaşılan gönderide “Biricik kızımızı, canımızı, Dilayımızı kaybettik maalesef” ifadesi kullanıldı. Şimdi ünlü isimle ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Dilay Kemer nereli? İşte tüm merak edilenler...

dilay kemer

DİLAY KEMER KİMDİR?

1988 yılında Antalya’da dünyaya gelen Dilay Kemer yaşı ise 32’ydi. Kemer, Yeditepe Üniversitesi Fransızca Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. Üniversite eğitiminin ardından açtığı moda blogu ile hobi olarak ilgilenen Kemer, reklam ajansında staja başladığı sırada bir yandan da spikerlik-sunuculuk eğitimleri almaya başladı. Hazırlık sürecinin ardından Yasir Kaya ve İhsan Topaloğlu’nun kendisine şans vermesi ile asıl olmak istediği sektörde çalışmaya başladı. Kemer, bir süredir Fenerbahçe TV’de çeşitli programların yanı sıra ana haber sunuyordu.

dilay kemer

Kanserle olan mücadelesi bilinen Kemer daha önce sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğraf ile son durumu hakkında sevenlerine bilgi vermişti. Yaptığı paylaşımın altında Kemer, "Herkese merhaba, İlk defa bir tbt gününde hastalık zamanından bir şey paylaşmak istedim. 30.08.2018’e ait bu fotoğraf, ilk tedavi-kemoterapi günüm... Aradan geçen 1,5 yılda sayamadığım kadar daha tedavi aldım, hem fiziksel hem ruhsal çok değiştim ama umuyorum ki artık bugün son. Allah’ın izniyle bugün 2. kez ilik nakli oluyorum. Bundan sonraki sürecin uyumlu, kolay, sağlıklı geçmesi için dualarınızı, enerjilerini bekliyorum, gücünüze ihtiyacım var, bana bugüne kadar sevginizi hissettiren güzel kalplerinizden öpüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
ALLAH rahmet eylesin
ÇOK ÜZÜCÜ....:::(((
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