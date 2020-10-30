Dilay Kemer kimdir? Dilay Kemer kaç yaşındaydı? Dilay Kemer neden öldü?

FB TV’nin en sevilen sunucularından bir tanesi olan ve son dönemde mücadele ettiği hastalık ile ilgili olarak sık sık gündeme gelen Dilay Kemer yaşamını kaybetti. Vefat haberinin ardından çok sayıda FB TV izleyicisi Dilay Kemer neden öldü sorusunun yanıtını merak etmeye başladı. Peki, Dilay Kemer ne kanseri oldu? Dilay Kemer kaç yaşındaydı? İşte detaylar...

ÜZÜCÜ HABER, HESABINDAN YAPILAN PAYLAŞIMLA VERİLDİ

Kansere yenik düşen ünlü isim, daha önce ilik nakli olmuş ancak eski sağlığına kavuştuktan bir süre sonra yeniden kansere yakalandığının haberini vermişti. Ekranların ve spor camiasının sevilen isimlerinden olan Dilay Kemer son durumu ile ilgili olarak sevenleri tarafından sık sık araştırılıyordu. Dilay Kemer sağlık durumu hakkında belirli aralıklarla Instagram hesabından bilgi verirken sevenleri ve Fenerbahçe camiası ise ondan gelecek güzel haberleri bekliyordu.

Ancak bugün sabah saatlerinde Kemer’in Instagram hesabından yapılan açıklamaya göre Dilay Kemer kanser ile olan mücadelesinde yenik düştü. Paylaşılan gönderide “Biricik kızımızı, canımızı, Dilayımızı kaybettik maalesef” ifadesi kullanıldı. Şimdi ünlü isimle ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Dilay Kemer nereli? İşte tüm merak edilenler...