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FC Copenhagen - Iberia 1999 Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

FC Copenhagen, UEFA Konferans Ligi'nde Iberia 1999 ile karşılaşıyor. Her iki takımın mücadele detayları ve son performansları haberimizde yer alıyor.

FC Copenhagen - Iberia 1999 Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Cevdet Berker İşleyen
UEFA Konferans Ligi
FC Copenhagen
Perşembe 23:00
05.11.2026
Iberia 1999
Stadyum: Parken

FC Copenhagen ile Iberia 1999, 5 Kasım 2026 günü saat 23:00 itibarıyla Parken sahasında UEFA Konferans Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

FC Copenhagen, tarihindeki önemli bir maçta Iberia 1999'u ağırlıyor. Bu karşılaşma, her iki takım için de kritik bir öneme sahip.

Takımların güncel form bilgileri
FC Copenhagen

tüm kulvarlar

  • 02.11.2026 SonderjyskE 0-2 FC Copenhagen Danimarka Süper Ligi G
  • 29.10.2026 Aarhus Fremad 0-3 FC Copenhagen Danimarka Kupası G
  • 26.10.2026 FC Copenhagen 1-1 Odense Danimarka Süper Ligi B
  • 22.10.2026 Kızıl Yıldız 2-2 FC Copenhagen UEFA Konferans Ligi B
  • 18.10.2026 FC Copenhagen 1-1 AGF Aarhus Danimarka Süper Ligi B
Iberia 1999

tüm kulvarlar

  • 31.10.2026 Dinamo Tiflis 0-0 Iberia 1999 Gürcistan 1. Ligi B
  • 26.10.2026 Iberia 1999 3-2 Torpedo Kutaisi Gürcistan 1. Ligi G
  • 22.10.2026 Iberia 1999 1-1 Mjallby UEFA Konferans Ligi B
  • 19.10.2026 Dila Gori 0-2 Iberia 1999 Gürcistan 1. Ligi G
  • 15.10.2026 Sint Truiden 2-0 Iberia 1999 UEFA Konferans Ligi M

Maç öncesi değerlendirme

FC Copenhagen, UEFA Konferans Ligi'nde son 5 maçında 3 galibiyet elde etti ve 14 gol atarken sadece 4 gol yedi. Öte yandan, Iberia 1999, aynı turnuvada 2 maçta 1 gol atıp 3 gol kalesinde gördü; bu durum, takımın zayıf bir performans sergilediğini gösteriyor.

Eksik Oyuncular

FC Copenhagen

1 eksik
Sakat Diz Sakatlığı

Iberia 1999

Bilinen eksik yok

FC Copenhagen kadrosunda diz sakatlığı nedeniyle bir oyuncu eksik bulunuyor.

Sıkça Sorulan Sorular
FC Copenhagen - Iberia 1999 maçı ne zaman?

5 Kasım 2026 tarihinde oynanacak.

FC Copenhagen - Iberia 1999 maçı saat kaçta?

Maç 23:00'te başlayacak.

FC Copenhagen - Iberia 1999 maçı hangi kanalda?

Yayın bilgisi bulunmamaktadır.

FC Copenhagen - Iberia 1999 maçında hangi oyuncular eksik?

FC Copenhagen'da diz sakatlığı bulunan bir oyuncu yer almıyor.

FC Copenhagen ve Iberia 1999'un ligde kaç puanı var?

Bilgi bulunmamaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
Kopenhag
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