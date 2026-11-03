FC Copenhagen - Iberia 1999 Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

FC Copenhagen ile Iberia 1999, 5 Kasım 2026 günü saat 23:00 itibarıyla Parken sahasında UEFA Konferans Ligi karşılaşmasında buluşuyor.
FC Copenhagen, tarihindeki önemli bir maçta Iberia 1999'u ağırlıyor. Bu karşılaşma, her iki takım için de kritik bir öneme sahip.
FC Copenhagen, UEFA Konferans Ligi'nde son 5 maçında 3 galibiyet elde etti ve 14 gol atarken sadece 4 gol yedi. Öte yandan, Iberia 1999, aynı turnuvada 2 maçta 1 gol atıp 3 gol kalesinde gördü; bu durum, takımın zayıf bir performans sergilediğini gösteriyor.
FC Copenhagen kadrosunda diz sakatlığı nedeniyle bir oyuncu eksik bulunuyor.
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