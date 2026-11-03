FC Copenhagen - Iberia 1999 Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

UEFA Konferans Ligi FC Copenhagen Perşembe 23:00 Iberia 1999

FC Copenhagen ile Iberia 1999, 5 Kasım 2026 günü saat 23:00 itibarıyla Parken sahasında UEFA Konferans Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

FC Copenhagen, tarihindeki önemli bir maçta Iberia 1999'u ağırlıyor. Bu karşılaşma, her iki takım için de kritik bir öneme sahip.

Takımların güncel form bilgileri FC Copenhagen tüm kulvarlar SonderjyskE 0-2 FC Copenhagen Danimarka Süper Ligi G

Aarhus Fremad 0-3 FC Copenhagen Danimarka Kupası G

FC Copenhagen 1-1 Odense Danimarka Süper Ligi B

Kızıl Yıldız 2-2 FC Copenhagen UEFA Konferans Ligi B

FC Copenhagen 1-1 AGF Aarhus Danimarka Süper Ligi B Iberia 1999 tüm kulvarlar Dinamo Tiflis 0-0 Iberia 1999 Gürcistan 1. Ligi B

Iberia 1999 3-2 Torpedo Kutaisi Gürcistan 1. Ligi G

Iberia 1999 1-1 Mjallby UEFA Konferans Ligi B

Dila Gori 0-2 Iberia 1999 Gürcistan 1. Ligi G

Sint Truiden 2-0 Iberia 1999 UEFA Konferans Ligi M

Maç öncesi değerlendirme

FC Copenhagen, UEFA Konferans Ligi'nde son 5 maçında 3 galibiyet elde etti ve 14 gol atarken sadece 4 gol yedi. Öte yandan, Iberia 1999, aynı turnuvada 2 maçta 1 gol atıp 3 gol kalesinde gördü; bu durum, takımın zayıf bir performans sergilediğini gösteriyor.

Eksik Oyuncular FC Copenhagen 1 eksik Iberia 1999 ✓ Bilinen eksik yok

FC Copenhagen kadrosunda diz sakatlığı nedeniyle bir oyuncu eksik bulunuyor.