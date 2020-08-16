SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. FC Mariupol, Allahyar Sayadmanesh için Fenerbahçe'ye resmi teklif yaptı

FC Mariupol, Allahyar Sayadmanesh için Fenerbahçe'ye resmi teklif yaptı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 16.08.2020 22:25 | Son Güncelleme

Ukrayna temsilcisi FC Mariupol, Allahyar Sayadmanesh için Fenerbahçe'ye resmi teklif yaptı.

FC Mariupol, Allahyar Sayadmanesh için Fenerbahçe'ye resmi teklif yaptı

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'ye İranlı genç oyunucusu için Ukrayna'dan resmi teklif geldi.

Ukrayna ekiplerinden FC Mariupol, Allahyar Sayadmanesh için Fenerbahçe'ye resmi teklifte bulundu.

Teklifin Fenerbahçe tarafından nasıl sonuçlanacağının önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

Sarı lacivertliler, 19 yaşındaki futbolcuyu geçen sezon İstanbulspor'a kiralık göndermişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Fenerbahçe, Atletizm'de kupalara doymuyorFenerbahçe, Atletizm'de kupalara doymuyor
İşte F.Bahçe'nin yeni transferi!İşte F.Bahçe'nin yeni transferi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Komşusu kabusu oldu! Arkadaşlık teklifini reddetti diye...
Komşusu kabusu oldu! Arkadaşlık teklifini reddetti diye...
Rumlardan itiraf gibi açıklama: Türkler blöf yapmıyor
Rumlardan itiraf gibi açıklama: Türkler blöf yapmıyor
Radamel Falcao takımdan ayrılıyor! İşte yeni takımı...
Radamel Falcao takımdan ayrılıyor! İşte yeni takımı...
Onyekuru'dan transfer açıklaması!
Onyekuru'dan transfer açıklaması!
Quaresma, 2. Lig'e transfer oluyor!
Quaresma, 2. Lig'e transfer oluyor!
Olympiakos'tan Rodrigues hamlesi
Olympiakos'tan Rodrigues hamlesi
Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Onyekuru, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti!
Onyekuru, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti!
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Gökhan Gönül Fenerbahçe'de! İşte detaylar...
Gökhan Gönül Fenerbahçe'de! İşte detaylar...
Fenerbahçe bombayı patlattı! İşte imza tarihi...
Fenerbahçe bombayı patlattı! İşte imza tarihi...
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın

Diğer Haberler

U20 Atletizm Ligi'nde kupalar Fenerbahçe'nin
Fenerbahçe, Atletizm'de kupalara doymuyor
Fenerbahçe, Kasımpaşa forması giyen Mame Thiam ile anlaşma sağladı
Fenerbahçe sezonun bombasını patlattı!
Onyekuru'dan Fenerbahçe açıklaması
Onyekuru'dan transfer açıklaması!
Olympiakos Garry Rodrigues için harekete geçti
Olympiakos'tan Rodrigues hamlesi
Garry Rodrigues'e Olympiakos talip oldu
Garry Rodrigues'e flaş talip!
Fenerbahçe'den Loic Remy'ye transfer teklifi
F.Bahçe yıldız golcüye transfer teklifi yaptı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.