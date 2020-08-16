FC Mariupol, Allahyar Sayadmanesh için Fenerbahçe'ye resmi teklif yaptı

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'ye İranlı genç oyunucusu için Ukrayna'dan resmi teklif geldi.
Ukrayna ekiplerinden FC Mariupol, Allahyar Sayadmanesh için Fenerbahçe'ye resmi teklifte bulundu.
Teklifin Fenerbahçe tarafından nasıl sonuçlanacağının önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.
Sarı lacivertliler, 19 yaşındaki futbolcuyu geçen sezon İstanbulspor'a kiralık göndermişti.
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