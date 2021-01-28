FC Shkupi'nin yeni teknik direktörü Hasan Özer oldu

Son olarak Ümit Karan'ın çalıştırdığı FC Shkupi'nin yeni hocası belli oldu. Kuzey Makedonya ekibi, Hasan Özer'i takımın başına getirdi.

46 yaşındaki teknik adam; Yeni Malatyaspor, Kayserispor, Rizespor, Bursaspor, Gaziantepspor gibi takımlarda Yardımcı Antrenör olarak görev almıştı.

İhlas Haber Ajansı'na konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Özer, "1.5 yıllık sözleşme imzaladık. Ligde ikinci sıradayız. Liderle aramızda 6 puan fark var. Hedefimiz lideri kovalamak. UEFA Avrupa Ligi'nde de gruplara kalmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

KAYNAK: İHA

FOTOĞRAF: İHA

