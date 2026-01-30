FCSB-Fenerbahçe maçının devre arasında ortalık karışmış! Görüntüler ortaya çıktı

FCSB ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmanın devre arasında Ulusal Arena’da tansiyon yükseldi. Soyunma odalarına giden koridorlarda iki takımın oyuncu ve yetkilileri karşı karşıya gelince kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Rumen basınından Digisport’un kamerasına yansıyan görüntülerde, FCSB Teknik Direktörü Elias Charalambous ile Fenerbahçe’nin kalecisi Ederson’un da dahil olduğu çok sayıda ismin tartışmaya karıştığı görüldü. Sözlü atışmanın büyüme ihtimali üzerine güvenlik güçleri hızla müdahale ederek tarafları ayırdı.

GÜVENLİK EKİPLERİ AYIRDI

Olası bir taşkınlığın tribünlere yansımaması için güvenlik önlemleri artırılırken, görevlilerin araya girmesiyle birlikte olaylar kontrol altına alındı. Kısa süren arbedenin ardından her iki takım da soyunma odalarına yönlendirildi.

İkinci yarı öncesinde ise ortamın tamamen sakinleştiği dikkat çekti. Takımlar sahaya çıkarken Elias Charalambous’un Fenerbahçe cephesine giderek tokalaşması, devre arasında yaşanan gerginliğin geride bırakıldığını net şekilde ortaya koydu.