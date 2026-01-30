SPOR

FCSB-Fenerbahçe maçının devre arasında ortalık karışmış! Görüntüler ortaya çıktı

Ulusal Arena’da oynanan FCSB–Fenerbahçe maçının devre arasında koridorlarda tansiyon yükseldi. İki takım temsilcileri arasında çıkan tartışmaya Ederson ve Elias Charalambous da dahil olurken, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle gerginlik büyümeden kontrol altına alındı. İşte detaylar...

Berker İşleyen

FCSB ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmanın devre arasında Ulusal Arena’da tansiyon yükseldi. Soyunma odalarına giden koridorlarda iki takımın oyuncu ve yetkilileri karşı karşıya gelince kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

Rumen basınından Digisport’un kamerasına yansıyan görüntülerde, FCSB Teknik Direktörü Elias Charalambous ile Fenerbahçe’nin kalecisi Ederson’un da dahil olduğu çok sayıda ismin tartışmaya karıştığı görüldü. Sözlü atışmanın büyüme ihtimali üzerine güvenlik güçleri hızla müdahale ederek tarafları ayırdı.

Olası bir taşkınlığın tribünlere yansımaması için güvenlik önlemleri artırılırken, görevlilerin araya girmesiyle birlikte olaylar kontrol altına alındı. Kısa süren arbedenin ardından her iki takım da soyunma odalarına yönlendirildi.

İkinci yarı öncesinde ise ortamın tamamen sakinleştiği dikkat çekti. Takımlar sahaya çıkarken Elias Charalambous’un Fenerbahçe cephesine giderek tokalaşması, devre arasında yaşanan gerginliğin geride bırakıldığını net şekilde ortaya koydu.

