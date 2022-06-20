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Fedakar anne engelli kızının bakımını 56 yıldır özenle yapıyor

20.06.2022 13:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan 76 yaşındaki Filiz Bulut: - "Bana 'Zor oluyor mu senin için' diyorlar. Zor olmaz mı, zor ama o benim ciğerim, her şeyim, içinden söküp atamazsın evladını. Bir lokma yemezse ben rahat edemiyorum"

CİHAN OKUR - Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan 76 yaşındaki Filiz Bulut, 56 yaşındaki doğuştan zihinsel engelli kızının bakımını yıllardır özenle yapıyor.

Bulut ailesinin 3 çocuğundan en büyüğü olan Arife Bulut, zihinsel engelli olarak dünyaya geldi. Kısıtlı imkanlarıyla evlatlarını tedavi ettirmek için çare arayan ailenin girişimleri sonuçsuz kaldı.

Kendisini evladına adayan ve "O bana Allah'ın emaneti" diyen Filiz Bulut, kızının yemeğinden kişisel bakımına kadar her türlü ihtiyacını 56 yıldır özenle karşılıyor.

Anne Bulut, AA muhabirine, eşini 4 yıl önce kaybettiğini, diğer çocuklarının da şehir dışında çalıştığını söyledi.

Bütün gününü kızıyla geçirdiğini, o mutlu olduğu zaman tüm yorgunluğunun gittiğini vurgulayan Bulut, "O olmayınca hiçbir şeyden mutlu olmuyorum, bir yanım eksik gibi." dedi.

Sabah kalkınca önce kızına kahvaltısını hazırladığını ve ilaçlarını verdiğini belirten Bulut, "Aynı zamanda böbrek hastası. Benden başka birinin yanında duramaz, ben onu bebek gibi besliyorum. Bana 'Zor oluyor mu senin için' diyorlar. Zor olmaz mı, zor ama o benim ciğerim, her şeyim, içinden söküp atamazsın evladını. Bir lokma yemezse ben rahat edemiyorum. Fakirlikle geldik bu zamana kadar ama çok şükür iyiyiz, Rabb'im iyilerle karşılaştırsın herkesi." diye konuştu.

Kızını bir an olsun yalnız bırakmadığını, bu nedenle evden dışarı çıkamadığını anlatan Bulut, şunları kaydetti:

"Ben kimseye vermem ölene kadar, öldükten sonra Allah'ıma emanet ediyorum. Arife olmazsa hiçbir şeyin tadı olmuyor benim için. O bana Allah'ın emaneti, ben ondan ayrılamam. Çok zorluk çektim ama bir şekilde büyüttüm. Geçinip gidiyoruz şimdi çok şükür. Kesinlikle ne usandım ne de bıktım. Bu halimle bebek gibi bakıyorum ona. O bana Allah'ın bir hediyesi. Engelli çocukları olanlar, onları daha çok sevsinler."

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