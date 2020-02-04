Fedakar anne, otistik ikizlerini topluma kazandırmak için mücadele ediyor

Sabanlı, çevresindekilerin "Ana sınıfına gönder geçer", "Bu çocukların bir şeyi yok, sadece hareketli", "Bizim çocuk da geç konuştu" gibi telkinleri üzerine 4 yaşına kadar hiçbir şey yapmadan bekledi. Ancak, ana sınıfına başlayan Canan ve Cansu'nun durumunu öğretmenleri fark etti.

Kızları 2,5 yaşına geldiğinde konuşmayı bırakan Canan'ı doktora götüren anneye çocukta otizm belirtileri bulunduğu ancak tanı konacak kadar yeterli kriter tespit edilemediği bildirildi.

Kepez ilçesinde kiralık bir evde oturan 34 yaşındaki Şehriban Sabanlı'nın hayatı 8 yıl önce değişti. Bir oğlu ve bir kızı varken, üçüncü kez hamile kalan Sabanlı, doktora gittiğinde ikizleri olacağını ve erken doğum riskinin bulunduğunu öğrendi.

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Antalya'da kendisini ikisi otizmli üç kızına adayan anne, çocuklarıyla zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Annenin yeniden doktora götürdüğü ikizlerin otizmli olduğu anlaşıldı. Böylece 5 yaşına gelen ikizler doktor tavsiyesiyle özel eğitim almaya başladı.

- "Devletimizin verdiği bakım aylığıyla yaşıyoruz"

Hayatını çocuklarına adayan Sabanlı, AA muhabirine, şu an 8 yaşında olan ikizleri ve 11 yaşındaki diğer kızıyla devletin verdiği bakım aylığıyla yaşamlarını sürdürmeye çalıştıklarını söyledi.

Çocukların durumunu kabullenemediği için eşinden ayrı yaşamaya başladığını anlatan Sabanlı, 15 yaşında bir de oğlunun olduğunu, onun da babasıyla kaldığını belirtti.

Eşinden destek göremediğini iddia eden Sabanlı, ikizlerin doğumuyla tüm hayatının değiştiğini dile getirdi.

Sabanlı, "Kızlarım okulda davranış problemlerine göre bireysel eğitim alıyorlar. Nesneleri ve sayıları öğreniyorlar. Eğer 2,5 yaşında, ilk fark ettiğimizde özel eğitime başlamış olsalardı, bugün çok daha farklı olabilirlerdi. Eşim bana inanmadı, beni bu mücadelede yalnız bıraktı." diye konuştu.

Otizmli iki çocukla yaşamanın çok zor olduğunu vurgulayan Sabanlı, ne zaman ne yapacaklarını bilemediğini, bu nedenle evdeyken kapıları kilitli tuttuğunu, tehlikeli eşyaları ulaşamayacakları yerlere koyduğunu kaydetti.